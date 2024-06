“No dirijo más. No se si me tendré que morder la lengua, pero que ya no, colgué los botines”, así sorprendió el ex DT de la selección argentina de básquet y ganador de la medalla de oro en Atenas 2004.

En una entrevista con Super Deportivo Radio fue consultado si volverá a dirigir a lo que el cordobés se negó. "Ni me he puesto analizar qué cosa es seductora para mí hoy. Aparte porque estoy viviendo una etapa de mi vida en la que no pretendo tener distracciones que me saquen el tiempo que hoy tengo para mí familia. Hoy no es negociable y si dirijo voy a tener que usar de ese tiempo", sostuvo.