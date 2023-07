El Grand Slam de Wimbledon mantiene de manera rigurosa sus tradiciones, una de las normativas más estrictas es la vestimenta blanca impoluta que deben llevar sus participantes. Aunque este año, y después de décadas de lucha, las mujeres lograron que les permitan usar los culotes que van debajo de su falda de color oscuro.

La historia hace referencia que a finales del siglo XIX la clase privilegiada, que era la que practicaba tenis, adoptó el blanco como el color en sus atuendos para diferenciarse del resto de la sociedad, como símbolo de estética y elemento de pulcritud.

Algunas versiones indican que los pudientes de aquella época eligieron este color porque se ensuciaba fácilmente y había que cambiar de atuendo en cada presentación, algo totalmente imposible de llevar adelante y prohibitivo para los que menos tenían. Aunque otros, historiadores le bajaron el estatus a la elección de la tonalidad y aseguran que solo era para disimular las marcas del sudor, tan mal vistas por la aristocracia.

Con el correr de los años, el certamen inglés se mantuvo inflexible hacia algunos requerimientos, sobre todo ante el pedido de las mujeres para poder usar algún color en sus calzas debajo de la pollera y para poder jugar con tranquilidad en los días del ciclo femeninos. La negativa se repitió años tras años, hasta que en 2023 las chicas finalmente entraron a las canchas de Wimbledon con culotes de color oscuro.

En la presente edición causó un gran impacto visual ver a las tenistas con colorido entre su indumentaria y la alegría de muchos al enterarse que se debía a una modificación prehistórica para beneplácito de las mujeres.

La junta directiva del All England Lawn Tennis Club aprobó el cambio a la norma que establece que las jugadoras podrán llevar culotes de color medio u oscuro, siempre que no sean más largos que sus pantalones cortos o falda. La organización del torneo comunicó que la nueva disposición es el resultado de reuniones con la Women’s Tennis Association (WTA), fabricantes de ropa y equipos médicos.

“Nos comprometemos a apoyar a las jugadoras y a escuchar sus comentarios sobre como pueden rendir al máximo. Esperamos que este ajuste de la norma ayude a las deportistas a centrarse exclusivamente en su rendimiento, eliminando la ansiedad en sus presentaciones”, expresaron desde la organización del torneo inglés.

Estrés menstrual y el alivio con la nueva medida

Varias jugadoras tras la novedad del cambio en su ropa contaron sus experiencias y el estrés mental que les ocasionaba jugar indispuestas: "Recuerdo que en ediciones anteriores iba al baño solo para ver que no me haya manchado la ropa. Eso algo que se tiene en la cabeza en los partidos mientras estás con el período, te genera mucho estrés", declaró la prominente estadounidense, Coco Gauff, cuatro del mundo.

"La menstruación no debería ser un tema tabú, creo que las deportistas tenemos que hablar más al respecto. Me alegro muchísimo de esta medida. El año pasado me tomé la píldora para evitar tener la regla aquí”, contó la británica. Heather Watson. En tanto que la bielorrusa Victoria Azarenka, dijo: "Al final han tenido la consideración de darnos esta libertad y evitarnos situaciones delicadas".