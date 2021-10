Pasan los años y El Mago Coria sigue siendo tan convocante como en aquellos años de oro del tenis argentino, cuando lideraba La Legión y para verlo jugar las entradas se agotaban con más de una semana de anticipación. Llegó a estar entre los mejores tres del mundo, ganó nueve títulos de ATP y entró por la puerta grande en la historia de este deporte. Este miércoles la Federación Santafesina de Tenis oficializó en Rosario su capitanía en el equipo argentino de la Copa Davis y como en sus grandes épocas colmó el salón de Rico Bistró.

Su padre, Cacho, le puso Guillermo en homenaje a Vilas como una premonición y su hijo le hizo honor. Aunque le sobran pergaminos, el camino no fue sencillo y en varios tramos de la conferencia de prensa recordó momentos que lo hicieron emocionar hasta las lágrimas: “No quiero olvidarme de alguien que ya no está entre nosotros y que me hubiese gustado mucho que esté aquí, se trata de Jorge Trevisan. Para vos Jorge (miró hacia el cielo), tampoco puedo dejar de tener presente a Matías Sosa, también a él se lo dedico", señaló con la voz entrecortada.

Trevisan fue un destacado preparador físico de rugby y tenis que falleció en 2018 a los 70 años y fue fundamental en la carrera de El Mago, mientras que Matías Sosa era un amigo suyo de la infancia con quien entrenaba y que murió en un accidente de tránsito a los 12 años mientras iba a Buenos Aires, en ese auto también tenía que estar Guille Coria, pero por esas cosas del destino, ese fin de semana no viajo.

“La presentación que se realizó en Rosario para mí fue muy emotiva, me reencontré con toda mi gente, amigos, jugadores, profesores y dirigentes. En la conferencia me emocioné mucho recordando a personas que fueron muy importantes en mi vida. Estoy muy feliz por lo que estoy viviendo”, le contó a RosarioPlus.com. Y agregó: “Es importante el camino, el recorrido y lo que uno deja, para cuando pasan en tu vida cosas como esta, tener esta gran convocatoria con un reconocimiento tan genuino. Es muy lindo poder compartir con tanta gente algo que uno hace con pasión”.

Coria se está preparando para debutar en su nuevo rol como capitán de la Copa Davis, que será en las Qualifiers de marzo próximo y en su cabeza ya comenzó a imaginar las distintas opciones. “Estoy viendo algunos chicos que están compitiendo, aunque falta bastante, de acá a marzo pueden pasar muchas cosas. Hay que analizar el momento, esperar el sorteo si te toca de local o de visitante y sobre qué superficie. Lo más importante es estar en contacto con todos y que todos se sientan parte del equipo de la Davis”, detalló.

Además de las nuevas camadas de jugadores que se vienen hay tres figuras muy importantes a tener en cuanta: “Tenemos al Peque Schwartzman, hay que ver que va a pasar con Del Potro y en relación a Fede Coria (su hermano), si mantiene su nivel, su ranking y sigue jugando como hasta ahora, tendrá su lugar. Va ser igual para todos, tendremos que ver más adelante el momento que van a estar atravesando. Pero repito, todos van a tener posibilidades. Mientras tanto, me sigo preparando y viendo a distintos jugadores”, concluyó.