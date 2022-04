River no viene en su mejor momento: viene de perder con el último, y este domingo empató con Atlético Tucumán, que también estaba en el fondo, en el Monumental; y quien parece no tomarse esto con tranquilidad es Marcelo Gallardo. El DT del Millonario tuvo una polémica reacción dándole un "correctivo" a Andrés Herrera cuando no pudo controlar un pase largo.

El lateral derecho no llegó a un cambio de frente, y el Muñeco le pegó un manotazo a la pasada, acompañándolo con un grito: "que no pique, que no pique...".

Pero la historia no termina ahí, ya que luego, en conferencia, el ex futbolista desbarrancó en conferencia de prensa. El Millonario ganaba 1 a 0, y lo terminó empatando, haciendo referencia al resultado y al desarrollo del encuentro, el Muñeco dijo: "La pasé para el ort... Teníamos todo para pasarla bien y la pasamos para el culo". Un poquito subido de tono el tema..