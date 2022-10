Estrenó una nueva media maratón en la ciudad, y prometen instalarla en el calendario

Algo de bruma sobre el río y mucho humo proveniente de las islas en el extremo norte de la ciudad hicieron desaparecer el puente Rosario – Victoria. Más allá de eso, estaba algo fresco, despejado, con baja humedad, y solo algunas nubes cruzaron el cielo durante la prueba, lo que ayudó a mantener un buen clima para correr. Mientras tanto, minutos antes de las 8 del domingo en los alrededores del Barquito de Papel en Puerto Norte unas 3000 almas trotaban, estiraban, precalentaban para dar lo mejor de sí en cada una las distancias propuestas por “la estrella”: 21k, 10k y 5k.

En la previa de la premiación, la directora de Stern Motors, Mariela Spoto destacó la asistencia de las y los corredores, y contó que “cuando empezamos a ver los límites, de cómo se iba conformando esto, los limites se iban extendiendo cada vez más y más, y dijimos, esto va a ser una fiesta para el concesionario, para la marca, para la ciudad”.

Hubo un consenso general en la buena organización de los “21K Mercedes Benz by Stern”, en los detalles que hacen a la fiesta del running, y en algo importante para los participantes como lo es la hidratación. Hubo varios puestos con agua y bebida isotónica, y con frutas en la llegada. También es importante el despliegue de voluntarios y jueces de la Asociación Rosarina de Atletismo, y varias alfombras para medir el paso de los corredores con el chip que cada uno debía llevar atado a su zapatilla cada “corredor estrella”.

Los podios

Los primeros en alcanzar los 21km fueron José Zabala, con un tiempo de 1h 6min 36 seg, seguido de Esteban Angulo, Gustavo Frencia, Maximiliano Farías y Félix Sánchez. Entre las mujeres, Carolina Lozano llegó en primer lugar con 1h 18min 16 seg, Patricia Ponce llegó en segundo lugar, seguida de Gisela Tobares, Luisina Viletto y Luciana Lucero. Collar de laureles, premios en efectivo, ositos de peluche y todo el reconocimiento para ellos y ellas entre música épica y aplausos.

En el mismo circuito que la carrera de calle, se desarrolló el Campeonato rosarino de Media Maratón para los atletas federados, cuya prueba fue encabezada por Maximiliano Farías, Salvador Gorosito y Ezequiel Conde entre los hombres, y Carolina Lozano, Luisina Viletto y Ludmila Martinez entre las damas.

En la prueba de 10 km Daniel Penta fue el ganador entre los hombres, seguido de Lautaro Ocampo, Gustavo Benítez, Luciano Dragui y Federico Schnaider; y Virginia Mercado, Sonia Garcia, Daina Genovés, Valeria Mora y Emilia Kuzmicich entre las mujeres.

Por ultimo en los 5 km Matías Leones fue el primero en alcanzar la meta y tras de él Elías Olivera, Ivo Tapia, Agustín Monestes y Matías Funes; y entre las damas

María Victoria Rodriguez Piro llegó primera, seguida de Alejandra Sannazzaro, María Fernanda Sonzini, Brisa Fredes y Claudia Ibarbia.

Además de las premiaciones a los corredores, la organización entregó una distinción a Julián Molina, que además de ser campeón en distintas distancias, hace meses consiguió una medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano de atletismo que se realizó en Alicante, España. El atleta paranaense radicado ya hace años en Rosario no pudo correr este domingo por una lesión de la que se está recuperando pero participó aplaudiendo a los corredores, desde el otro lado.

Los nuevos 21K

En diálogo con Rosario Plus, la directora de Sten Motors contó que todo el personal de la agencia venía entrenando también para la prueba, y ella misma participó: “Corrí 5 km, por primera vez. No había corrido nunca un maratón. No sé cuánto tiempo hice porque la verdad es que fui disfrutando cada momento que fue pasando. Me encantó”. Consultada acerca de la distancia elegida, que suponen una gran organización y despliegue para poder realizarse, dijo con firmeza: “Porque nos encantan los desafíos”.

“Surgió la idea y dijimos ‘vamos por la media maratón’. Me encantó la experiencia, el mundo de la maratón y seguro que vamos a estar realizando el año que viene la próxima media maratón”. Mariela Spoto deslizó también que en algún momento analizaron hacer una maratón (los 42km 195 metros), pero confirmó que la experiencia de esta carrera ya les hace pensar que el año que viene también estarán en las calles con la segunda edición de esta media maratón.

En años anteriores, Stern Motos había realizado otros eventos más dirigidos a sus clientes. Acerca del cambio y la masividad de un evento más abierto, la directora de la agencia aseguró que “tiene que ver con muchas cosas haber tomado la decisión de hacer una propuesta así. Creo que tiene que ver con la salida de una pandemia, con la sustentabilidad que dentro de nuestra marca se está trabajando mucho, y tiene que ver con el desafío de explorar lugares que no conocemos”.

Para la logística tuvieron asesoramiento de Rolando Dal Lago, que los últimos años organizó muchas carreras de calle como los 15K de Puerto Norte y la Nocturna Sonder, fue presidente de la Asociación Rosarina de Atletismo, y sub secretario de Deportes Municipal.

El periodista de Radio Mitre e Infobae Santiago García, autor de varios libros sobre running, y un referente sobre el tema, estuvo conduciendo el evento. También estuvo presente el presidente de Mercedes Benz Argentina, Roberto Gasparetti, quien participó de la prueba de 5km. Además de referirse al clima óptimo de la jornada para el evento destacó la iniciativa de la agencia local: “Fue un proyecto en tiempo record. Cuando nos presentaron esta idea, en dos o tres meses creo que tenían todo armado. Fue una sorpresa muy grande encontrar hoy una movida muy grande en la ciudad. Estamos muy contentos”.

“La industria automovilística está pasando por cambios muy fuentes. Nuestros autos para el 2025 tener autos completamente eléctricos, para 2030 vamos a tener concesionarias 100 por ciento sustentables es otros desafíos. Y lo que estamos hablando es de un cuidado más grande con nuestro planeta, con la ciudad en que vivimos. Lo que estamos haciendo hoy es cuidando de nuestra salud, cuidando de nuestra ciudad. Es extremamente importante”, manifestó sobre el escenario el referente de MB Argentina.

Como en mucho eventos deportivos esta carrera contó con una mascota que fue un protagonista de la jornada y el centro de las miradas. El oso corría, saltaba, bailaba, animaba a los participantes en la calle y sobre el escenario. Fue figura ineludible de la carrera y seguramente el más solicitado para las selfies. También los atletas de elite, que entre sus premios se llevaban muñecos del oso, quisieron fotos con él.

Voces y opiniones

En diálogo con este medio Patricia Ponce, que resultó segunda en los 21k, indicó que “la carrera fue muy buena” aunque en cuanto a su performance el viento le jugó una mala pasada y no pudo alcanzar el tiempo que esperaba. Aprovechó también para agradecer a la empresa Sonder que la invita siempre a las carreras que organiza y auspicia.

“Muy buena. Yo hace 12 años que corro. Empecé con 123 kilos y ahora peso 73 kilos”, contó alegre Andrés Firmani, corredor con capacidades especiales de 45 años, quien hizo sus 10 km. Aprovechó también la posibilidad para agradecer al diputado Carlos Del Frade que le ayuda para poder participar de estas pruebas. “Me pareció linda, excelente”, contó la sra Inés Gonzalez después de sus 10km, mientras esperaba las premiaciones.

Por su parte, Pablo Caputi, entrenador de Grupo Sacchi, opinó que fue “una hermosa mañana. Se pudo disfrutar. La verdad que una organización impecable, hubo buena hidratación”. “Muy linda carrera, muy bien organizada, estaba la posibilidad de varias distancias que eso favorece a que todos puedan estar presentes. Más allá de que ya estamos sintiendo el final de año, de los kilómetros acumulados en las diferentes carreras, y que todavía quedan algunas por hacer, el grupo tuvo un excelente rendimiento”, dijo a este medio el referente del grupo de running.

De todos esos condimentos se hizo la fiesta de este domingo que se desplegó por buena parte de la costanera central de Rosario.