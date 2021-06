Con los Juegos Olímpicos de Tokio a la vuelta de la esquina, finalmente se confirmó que Juan Martín Del Potro no formará parte del certamen, debido a que no se recuperará al cien por cien de su rodilla.

“Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!”, informó el equipo de prensa del tenista argentino.

Por su lado, la Asociación Argentina de Tenis (AAT), comunicó que la bandera albiceleste en la cita olímpica de Japón podría estar representada por Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo.

El organismo envió la lista de los candidatos, pero no todos tienen su lugar asegurado. Bagnis, Coria y Cerúndolo, por ejemplo, “deberán aguardar el corte de ranking que informe la organización”, explicaron.