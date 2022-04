Alejo Lingua es el único crédito local que permanece en el cuadro de singles del ITF M25 que se está disputando en el Jockey Club de Rosario. Tras derrotar en su debut al boliviano Murkel Dellien, se metió en octavos de final donde se medirá ante un jugador proveniente de la clasificación. También superaron la primera instancia el preclasificado número uno del certamen, Santiago Rodríguez Taverna y el segundo sembrado, Genaro Olivieri.

Lingua (563°) superó en un duro cotejo a Dellien, sembrado siete y número 511 del mundo por 4-6, 6-1 y 6-3 en un poco más de dos horas y media. Por un lugar en cuartos de final se enfrentará a Luciano Doria, (ARG) quien en primera rueda dejo afuera a Mateo del Pino (ARG) por 6-2, 6-2.

“Fue un partido durísimo, muy largo estaba jugando muy bien arranqué 5 a 1 en el primero, pero bueno pude revertir, además tuve el apoyo de todos mis amigos que vinieron a alentar y me tiraron para arriba y lo pude sacar”, dijo Lingua y agregó: Después en el tercero tuve un match point que no pude cerrar, estaba 40-15, pero estaba pensando mucho en lo que tenía que hacer y al punto de cierre lo jugué, se me fue por poco. Era tratar de seguir intentando lo que venía haciendo, que fue lo que me llegó hasta ahí. Por suerte se me dio”.

Lingua también está en segunda rueda de dobles del M25 del Jockey Club de Rosario junto al rosarino Luciano Ambrogi, ambos se medirán a la dupla preclasificada tres conformada por el israelí, Daniel Cukierman y el argentino Mariano Kestelboin. La otra pareja local que se metió en cuartos de final es la conformada por Martín Buslje y Santiago Passoni.

En tanto que Rodriguez Taverna (221°) derrotó sin mayores inconvenientes a Leonardo López Linquet (ARG) por 6-4 y 6-1 y Genaro Olivieri se metió en octavos tras superar al otro crédito local, Luciano Ambrogi por 6-4 y 6-1.

El ITF World Tennis del Jockey Club de Rosario reparte 25 mil dólares en premios y puntos para el ranking de ATP. Los interesados en presenciar cada una de las jornadas podrán hacerlo de manera libre y gratuita ingresando por calle Wilde.