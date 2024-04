El ex lateral derecho de Boca Hernán Grana, quien actualmente juega en All Boys, protagonizó un escándalo al ser echado de un partido de fútbol infantil cuando había ido a ver jugar a su hijo.

Grana se metió en la cancha notablemente enojado con el árbitro, por lo que varias personas tuvieron que interceder para evitar que la situación pasara a mayores.

Después de varios segundos intentando acercarse al árbitro del encuentro disputado por niños, al ex futbolista del “Xeneize” lo acompañaron fuera de la cancha para que pudiera continuar la jornada.

Más tarde, el futbolista dio su versión y negó que su intención fuera agredir al juez.

“Salgo a aclarar algo que pasó ayer en la jornada de baby donde jugaba mi hijo contra Racing donde alguna persona me filmó protestando al árbitro en el cual se ve que voy a hablarle. Fui a hablarle porque estaba dejando que nenes de 9 años se pegaran y no les decía nada. Entonces lo único que quería decirle era que les hablara”, descargó.

“Me hago cargo de mi reacción totalmente desubicada y desmedida, no está bien y menos viniendo de un profesional como yo, pero jamás le quise pegar ni mucho menos. Sí, querer decirle que no deje que los nenes se peguen. Los que me conocen saben la clase de persona que soy y más con los nenes. Pido disculpas porque no era la manera ni el momento de hablar con el árbitro, principalmente por los nenes, pero mi único objetito era que no se peguen más”, concluyó.