Un joven desesperado por la falta de celeridad en la respuesta ante la enfermedad de su madre y los rodeos para la autorización de un médico imprescindible para su salud, causó destrozos en las oficinas de la Unidad de Gestión Local de Pami, ubicada en San Lorenzo 926 Luego de los incidentes, autoridades de la obra social le permitieron al joven subir y hablar con la gerencia para resolver la situación apremiante de su madre.

Todo comenzó este lunes temprano. Un muchacho llegó a la sede local de la obra social de jubilados para pedir un medicamento y nuevamente le dijeron que faltaba un requisito, y no de muy buena manera.

Testigos que estaban en el lugar aseguraron que no es la primera vez que la persona que atendió destrata a quienes se acercan angustiados por diversas circunstancias. El joven no toleró un nuevo rodeo y estalló de ira. Empezó a romper cosas para llamar la atención y ante el intento de otro empleado por frenarlo lo empujó y hubo golpes.

"El joven estaba desesperado, decía que su mamá tiene epoc y que no le está autorizando el medicamento. Decía que su mamá se moría", expresaron testigos.

La situación se calmó cuando otras personas intervinieron, al tiempo que arribaba una patrulla policial. Al parecer desde el establecimiento elevaron cargos contra el joven por los destrozos causados ​​en el lugar, pero también ante la situación habilitaron resolver la situación con celeridad.

Un afiliado a Pami que presenció la escena contó: "La situación está desbordada. Hay poco personal trabajando y se acumulan los turnos que no llegan a dar respuesta" y para ilustrar la situación descrita: "para que se den una idea yoé con turno a las 8.30 de la mañana y recién a pasadas las 13 me estoy yendo del lugar. Encima no hay buena voluntad del que te atiende, se explica la reacción del joven ".