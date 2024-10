El streamer libertario Fran Fijap fue agredido en las inmediaciones del Congreso después de la sesión en la que la Cámara de Diputados avaló el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

El militante libertario fue agredido con elementos contundentes y debió refugiarse en un local comercial de la intersección de Callao y Avenida Rivadavia (a metros del Congreso), en un hecho que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad.

Una vez a salvo, el militante libertario dialogó con el canal TN y dijo: “Estoy cortado en las manos, estoy todo golpeado. Como siempre voy a las marchas a hacer entrevistas, voy a preguntar, a debatir, como tiene que ser en un país sano, normal. Se ve que esto no se puede hacer”.

Luego hizo una reconstrucción de cómo vivió el momento en el que empezaron los incidentes: “Vino toda una horda y me empezaron a cagar a piñas, me escupieron, me robaron el celular. Es con lo que laburo, me lo manotearon. Gracias a Dios tengo todo grabado con audio con el otro celular”, explicó.

El hecho se volvió viral en redes, y algunos usuarios reprocharon al streamer por sus publicaciones desafiantes al momento del respaldo legislativo al veto.