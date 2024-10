El Concejo Municipal aprobó un proyecto del concejal Lisandro Cavatorta, que propone instalar baños en la zona de las Cuatro Plazas. “Se invierte en juegos infantiles, se invita la gente a ir, a los turistas a venir a la ciudad, se instalan ferias estables, pero después no tenemos baños públicos en los parques de Rosario” destacó.

El proyecto, aprobado en la última sesión del Concejo Municipal, solicita que se instalen baños públicos en las “Cuatro Plazas” de Mendoza y Provincias Unidas, en la zona oeste de la ciudad. Son muchos los parques y plazas donde los vecinos reclaman que no cuentan con baños públicos y gratuitos. La zona de las “Cuatro Plazas” es uno de ellos.

“Hablamos con los vecinos, con los que van a hacer deportes, con las familias que vienen todos los fines de semana, y este era uno de los principales reclamos. No solo acá en las Cuatro Plazas, también lo hicimos en la Plaza Sarmiento. Y ya estamos trabajando en el diseño del baño con forma de dedal como un símbolo de la historia textil de calle San Luis” detalló el edil.

Sobre esta problemática, el Concejal Lisandro Cavatorta presentó, hace más de un año, el programa “Un parque, un baño, un año”, que aborda de forma integral este tema.

“Presentamos un proyecto con el objetivo de incluir en el presupuesto municipal un programa para que no haya que reclamar baños individualmente por cada plaza o parque que no tenga. Queremos volver al cuidador de baño, y por eso en nuestro proyecto creamos la figura del “cuidador sanitario”. Este tema es uno de los tantos reclamos que me dice la gente en la calle, la falta de baños públicos en la ciudad. Nuestra proyecto propone instalar baños antivandálicos, con sensores de proximidad, iluminación LED y cámaras de videovigilancia”.

En el mes de mayo del 2023, la Municipalidad de Rosario reinauguró el Parque Mitre, popularmente conocida como las “Cuatro Plazas”, con juegos y mejoras pero sin baños públicos.

“Se invita a ir a los parques, a disfrutar los espacios públicos de la ciudad, queremos que nos visiten cada vez más turistas y además, se invierte en juegos e infraestructura pero después no hay un baño público en esos lugares.”

En los últimos 10 años se fueron clausurando baños en la ciudad. El vandalismo y la inseguridad superaban la capacidad de control municipal. “¿Los vandalizan a la noche? Que se controle mejor. ¿Los rompen y ensucian? Cuidadores sanitarios como está en nuestro proyecto. Pero somos Rosario, la segunda ciudad del país, podemos hacerlo bien y sabemos cómo.” manifestó el presidente del Bloque Justicialista del Concejo.

“La gente tira basura donde ve basura, se rompe más lo que se “ve” roto y cuida más lo que ve cuidado. Yo creo en la gente, confío en ella, pero necesitamos al municipio controlando mejor, todo el día, todos los días” concluyó Cavatorta.