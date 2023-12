"NO SOMOS MANADA"

División en el bloque libertario del Senado: "La casta me ha dado la bienvenida" A pesar de haber logrado quedarse con la presidencia provisoria de la Cámara alta, no todo fue color de rosas para la La Libertad Avanza. El senador Francisco Paoltroni fue traicionado por su propio espacio y advirtió "No somos manada [...] el que las hace las paga".