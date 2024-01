Un grupo de entidades empresarias de la ciudad presentaron formalmente al Municipio un pedido de anulación de la tasa vial. Advierten que se trata de “una imposición tributaria inconstitucional” y aseguran que de no encontrar respuesta irán a la Justicia. Además enviaron una carta al gobernador Maximiliano Pullaro expresando su rechazo.

“En un escenario inflacionario como este no se les ocurre nada mejor que agregar un costo más. Es ilegal y un abuso. Nosotros ya estamos pagando una tasa para el bacheo. El municipio tendría que ser más eficiente y no resolver con nosotros. No es la manera. Si no hay respuesta iremos a la Justicia”, manifestó en Si989 Alfredo Guagliano, presidente de ATCR.

Según los asesores legales de las instituciones autoconvocadas, la tasa (1.6% del precio de litro de combustible), aprobada por el Concejo, "carece de legalidad y está prohibida por leyes nacionales, provinciales y municipales".

En ese sentido, aseguran que "estaría violando la ley provincial de Santa Fe 10.197 la que en su artículo tercero expresa la prohibición de municipios y comunas a crear gravámenes locales en pugna con el régimen federal, en virtud de lo cual el municipio podría perder la coparticipación de los impuestos nacionales, tal como lo dispone dicha ley".

Incluso, insisten con que “sobrepasa la legislación 505/58 –Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional- cuyo art. 29 prohíbe crear gravámenes locales sobre los combustibles líquidos”.

Los empresarios transportistas aseguran que por la tasa "los costos aumentarán, y eso se verá reflejado en el producto final, impactando directamente en el consumidor". En tanto, desde las cámaras de estaciones de servicio manifiestan que el impuesto "incrementa el costo administrativo y financiero".

Cabe señalar que la tasa vial todavía no se aplica porque la Municipalidad se encuentra definiendo los mecanismos de retención con las estaciones, pero a lo largo del primer trimestre se implementará.

Las entidades que idearon la avanzada son la Asociación de Transporte de Cargas de Rosario (ATCR) , Sociedad Rural de Rosario (SRR), Movimiento Nacional Pyme (MONAPy), Fundación Apertura, Cámara Federal de Transporte Turístico, Conectando Empresas y la Asociación Empresaria de Funes.