La plataforma Uber anunció esta semana un registro para taxistas en varias ciudades del país y en Rosario resurgió la polémica sobre su regulación. En tanto, desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de la ciudad, volvieron a manifestar su desacuerdo y propusieron concentrarse en “mejorar el servicio de taxis".

El titular del SPT, Horacio Yanotti, aseguró que la estrategia de la app de viajes “parece una burla”. “Con esto se está demostrando que Uber, a nivel prestación de servicio en forma privada, fracasó por eso ahora están recurriendo a la actividad legal que es el taxi”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente gremial recordó que “Uber no está permitido en Rosario, y acá no hay oficina, no hay responsables, ni agencia, ni nada” y afirmó que "es poco probable que un taxista que ya viene de una actividad tradicional y legal, se vaya a sumar a esto sabiendo que corren el riesgo de perder la licencia. No sería negocio para nadie”.

“La verdad que aquí no han podido -instalarse-, yo creo que los taxistas hemos aprendido de los errores que se cometieron en Buenos Aires, los servicios se han “aggiornado” y los radio taxis tienen muy buenas aplicaciones, que funcionan muy bien, y eso no permite que Uber tenga otro desarrollo”, completó.

Para captar taxis rosarinos, Uber lanzó dos promociones especiales: cien mil pesos adicionales para los nuevos registrados que hagan sus primeros 50 viajes antes del 31 de marzo y 50 mil para los taxistas que inviten a colegas a sumarse a la app.

Esta campaña para reclutar conductores vuelve a poner sobre la mesa legislativa un tema que quedó en el tintero durante el 2022: la regulación de las apps de servicios de taxis para que convivan con el sistema de radiotaxis.