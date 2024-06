Frente al último tarifazo de Aguas Santafesinas (ASSA) -con aumentos del 52 por ciento correspondiente al tercer bimestre del año- y el asombro y la indignación de los rosarinos, que en muchos casos se toparon con facturas cuyos montos son impagables, desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que solo se trata de “la punta del iceberg” y advierten que crecerá la morosidad y la deuda entre los usuarios.

“ASSA es una empresa deficitaria, casi el 90 por cuento del servicio está subsidiado por las arcas de la provincia. Esto es la punta del iceberg de lo que vamos a ver este año, va a haber muchos más aumentos”, señaló en Si989 Gabriel Sabino, Defensor del Pueblo, y subrayó que “agua potable para el consumo solamente hay en 15 localidades, en las demás hay cooperativas prestadoras del servicio”.

Y siguió: "Hay que empezar a pensar en el uso racional del agua que hacemos en nuestro domicilio. Tiramos la cadena del baño, llenamos la pileta y regamos las plantas con agua potable apta para consumo, y hay lugares de la ciudad a donde no llega el agua, ya sea por presión o porque no hay servicio. Hay un montón de cuestiones que hay que revisar, por ejemplo el tema de las cocheras que pagan agua y no tienen el servicio".

Por último, Savino sostuvo que, frente a la seguidilla de aumentos, aumentará la morosidad en el pago por parte de los usuarios y que, en algunos casos, directamente se dejará de pagar por el servicio. En este marco, el funcionario recordó que “el agua es un servicio esencial que no se puede cortar porque es un derecho humano”.

La nota completa: