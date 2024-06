Las facturas de Aguas Santafesinas (ASSA) empezaron a llegar con los aumentos previstos -del 52 por ciento para el tercer bimestre- y el asombro y la indignación de los usuarios volvieron a expresarse en las redes. Advierten que en la próxima boleta se verá reflejado un nuevo incremento y desde la Cátedra del Agua sostienen que se trata de un tarifazo “ilegítimo e irracional”.

El titular de la Cátedra del Agua de la UNR, Aníbal Faccendini, advirtió en diálogo con Si989 que la situación es “gravísima” y subrayó que “la propiedad privada no es solo el inmueble, sino el conjunto de derechos patrimoniales que pertencenen a una persona física, con lo cual estos aumentos vulnerarían el derecho a la propiedad privada, serían confiscatorios y no serían ni justos ni razonables”.

En la misma línea, el especialista aseguró que los aumentos “son ilegítimos”. “Tenemos un servicio que no es bueno y no hay medidores por lo cual siguen cobrando confiscatoriamente por m2. Al ser un derecho humano -como la salud y la educacion-, el servicio del agua tiene que estar sostenido por el presupuesto tributario del Estado provincial”, agregó.

“La ciudadanía tiene derecho a reclamar al Estado. Nadie discute que todo tiene un costo dentro del capitalismo, lo que se debate acá es que estos montos son impagables. Hay que parar con el saqueo a la propìedad privada”, cerró Faccendini. En tanto, en este contexto desde la Cátedra del agua impulsan una asamblea que se realizará el jueves a las 17 en Jujuy 1547 para conocer la realidad de los vecinos y definir los pasos a seguir.

Por su parte, el diputado provincial Miguel Rabbia subrayó: “Hasta el momento hubo un aumento del 450 por ciento de la tarifa de agua y va a seguir subiendo porque ya está predeterminado. Para el cuarto bimestre -en julio- aumentará un 24,92 por ciento más y es acumulativo, lo que -comparado con el año anterior- constituiría más de 500 por ciento de aumento. Rosario es cada vez más cara para vivir".

En este sentido, el legislador sostuvo que “lo primero que hacemos es reservar la plata para pagar los impuestos porque lo mas preciado que tenemos es la vivienda, no queremos estar en deuda con nada. Pero de esta manera se ahoga a la familia rosarina. No se piensa en otras ideas ni en generar eficiencia en las empresas. Son aumentos insostenibles porque no es solamente el agua”.

Cabe recordar que a principio de año el gobierno resolvió un aumento del servicio de agua de 190 por ciento para el segundo bimestre, de 52 por ciento para el tercer bimestre y de 24,92 por ciento para el cuarto bimestre de 2024. En lo que va del año -y comparado con el anterior-, la tarifa acumula un 450 por ciento de aumento mientras que la inflación acumulada de diciembre a mayo es del 115,6 por ciento.