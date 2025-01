Durante las últimas horas empezaron a viralizarse imágenes de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vacacionando en la localidad bonaerense de Monte Hermoso.

Según imágenes difundidas el lunes 20 de enero, la ex mandataria se encuentra en el Balneario Sauce Grande, acompañada por su hija Florencia y su nieta.

El dato fue confirmado por Diana Muñeza, actriz de series como Animadores y películas como Días de vinilo, quien compartió una foto junto a Cristina en redes sociales. "Con Cristina en Monte Hermoso. ¡Ídola!", escribió.

Según el portal Noticias Monte Hermoso, la ex presidenta llegó el sábado 18 desde Bahía Blanca para alojarse en una vivienda de la zona. Alejandro Dichiara, ex intendente de Monte Hermoso y actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, aclaró que no realizará actividades políticas. "La idea es que disfrute Monte Hermoso, la pase bien y pueda descansar", señaló.

Este no es el primer contacto de la familia con el lugar: la temporada pasada, Máximo Kirchner también eligió Sauce Grande como destino de descanso.