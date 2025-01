La presidenta de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Anahí Rodríguez, y el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, brindaron precisiones sobre el corte de luz que afectó a Rosario y alrededores por una falla en tres transformadores del sistema nacional, correspondientes a la empresa Transener.

En ese sentido, Rodríguez indicó: “Sufrimos la afectación del servicio de energía eléctrica en Rosario y el sur provincial a raíz de una situación que se produce en Nación, precisamente en Transener. Fueron tres transformadores de Nación que salieron de circuito, que tuvieron una falla a las 14.07, momento en que se produjo una afectación muy importante. Estimamos que en Rosario aproximadamente el 80 % de la población estuvo afectada”.

“La EPE es una empresa que compra el suministro de energía eléctrica a la Nación. Nosotros no producimos energía eléctrica, sino que la transportamos. En ese esquema la dependencia con Nación es muy grande y eso fue lo que sucedió en el día de hoy. Actualmente el servicio está funcionando con normalidad. A las 15.08 el servicio se restituyó. Estuvimos en contacto permanente con Transener y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) para poder abordar la problemática. También pusimos en funcionamiento nuestro Operativo Verano y monitoreamos el consumo de energía eléctrica. Todavía no tuvimos picos de demanda como en otros años”, explicó la presidenta de la empresa.

Problema técnico

“Ha sido una situación de la empresa Transener. Primero registró una falla en un transformador y a los pocos minutos en dos más, que fueron implicando la afectación parcial del servicio. Nosotros tuvimos un transformador que salió del servicio pero que no implicó afectación alguna”, indicó la funcionaria. “En nuestro Centro de Monitoreo -agregó- sí veíamos que había una falla que no podíamos detectar cuál era porque era un transformador de Nación. Desde Transener nos mandaron una alerta para que comenzáramos a reducir los niveles de demanda en un período de 3 o 4 minutos. Ahí se produjo la salida del segundo y del tercer transformador, con lo cual el tiempo de minutos resultó imposible para que desde la EPE pudiésemos gestionar maniobras de cortes rotativos de energía eléctrica”.

Seguidamente Rodríguez explicó que “esta operación no se puede hacer de manera automática si Transener no hace las inversiones que correspondan. No tenemos manera de anticiparnos; nosotros no sabíamos que íbamos a tener esta afectación de suministro. Venimos anticipándonos a la ola de calor junto con el Comité de Crisis y con Aguas Santafesinas, pero no estuvimos nunca noticiados de esta situación. Además no llegamos a los picos máximos de consumo, ni a la ciudad de Rosario, ni a la Provincia de Santa Fe. Estábamos muy por debajo de picos de otros años en la misma fecha y estuvimos tan sorprendidos como toda la ciudadanía al momento que se produce la afectación. No fue un problema de pico de la alta demanda, fue un problema técnico de Transener lo que pasó”.

“La situación que vivimos hoy en la Provincia de Santa Fe y en otras regiones del país, hablan de un sistema de interconexión que tiene debilidades y que necesita repensarse porque la dependencia del Gobierno Nacional respecto del transporte y de la energía eléctrica que nosotros consumimos es altísima”, finalizó Rodríguez.

Previsión

En tanto, Escajadillo precisó que “el Gobierno de la Provincia hace tiempo que trabaja con pronósticos que hablaban de las altas temperaturas que íbamos a tener en gran parte de Argentina. El Gobernador nos encomendó trabajar en conjunto, especialmente en las áreas de servicio, como es la EPE y ASSA. Es por eso que elaboramos un protocolo de activación”.

“Más allá de la causa, nosotros tenemos que dar una respuesta, especialmente en los lugares como hospitales y dependencias de seguridad. Hoy, junto con la presidenta de la EPE, garantizamos transformadores y grupos electrógenos. Hay un monitoreo constante y permanente de los consumos. Es por eso que venimos dando mensajes de responsabilidad a la ciudadanía de la utilización racional, de utilizar correcta y adecuadamente los servicios, tanto de agua como la energía eléctrica”, concluyó Escajadillo.