El pase sanitario que acredite el esquema de vacunación completa contra el coronavirus para acceder a actividades masivas comenzará a implementarse en la provincia de Santa Fe desde este martes 21 de diciembre, e incluirá también a casinos, gimnasios, cines y teatros. Sin embargo, en shoppings se solicitarán desde este mismo lunes dado que la actividad comercial en la previa a las fiestas ya comenzó.

Si bien se extendió el horario hasta las 23 en shoppings entre los días 20 y 23 de diciembre, se le sumó a partir de un decreto especial para sumar el pase obligatorio solo por esos días de manera excepcional.

En el ingreso, personal de vigilancia del shopping Alto Rosario, Portal Rosario, y Paso del Bosque solicitará la acreditación de las dos dosis de vacunas para todo aquel mayor de 13 años. Habrá instructivos en la entrada para que pueda sacarse el pase en el momento. Incluso, Juan Ignacio Moscariello, gerente del Paso del Bosque, explicó que se tratará de ayudar a aquel que no pueda ingresar contactando al comercio para una venta take away.

“Es injusto. Siempre fue así en la pandemia. Estuvimos mucho más cerrados que el resto de los shoppings que tienen habilitación como galería y no se afectan con estas regulaciones. Nos sentimos discriminados y perjudicados. Lo planteamos pero nunca se nos escuchó”, criticó Moscariello en Sí 98.9.