Mauricio Macri se prestó a una entrevista televisiva con Baby Etchecopar y volvió a dejar en claro los conceptos clasistas con los que hace política. Entre varias frases se destacó una que se hizo viral: "Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida".

"Hubo una cosa en la pandemia para la gente humilde que fue clara: un año y medio sin clases en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se dieron cuenta que estos que dicen que se preocupan por mí, que por eso me dan un plan, pero qué futuro si no quieren educar a mis hijos es porque quieren que mis hijos dependan de ellos como yo", dijo.

Luego continuó: "Y dicen 'estos me están cagando'. Al no educar a mis hijos, me dicen que no me van a sacar nunca del plan sino que quieren que mi hijo entre también. Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida".

Así, el exmandatario volvió a realizar declaraciones de desprecio hacia los sectores populares, los planes sociales y la educación pública. Lo curioso es que su gobierno se triplicaron los planes sociales pero que, a partir de la Ley de Emergencia Social, se contemplan bajo la figura de salario social complementario.