Tras el anunció del recorte en la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, decenas de personas, en su mayoría ancianos, formaron largas filas en la sede del Pami en San Lorenzo 926 para averiguar sobre los requisitos para no perder el beneficio.

“Esto de los medicamentos lo hacen en beneficio de algunos laboratorios y para que quede mucha gente afuera de la prestación. Hay gente que no puede venir o hacer el trámite por internet”, lamentó un usuario de Pami, en diálogo con el móvil de Sí 98.9, mientras esperaba su turno para averiguar si podía seguir accediendo a los medicamentos gratuitos.

En tanto, otra jubilada de la fila comentó: “Toda la vida aporté, tengo una hija que me puede ayudar un poco pero el que no tiene nadie ¿qué hace? Este presidente (Javier Milei) es un sinvergüenza, si no quiere al padre y la madre menos nos va a querer a nosotros”, razonó.

Por último, otra persona que se encontraba aguardando en la extensa cola que se formó por calle San Lorenzo dijo: “Es una tomada de pelo. Es muy perverso lo que hacen con los jubillados. Hace 40 años que los jubilados peleamos por estas reivindicaciones”.

Según el comunicado del PAMI, las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes: