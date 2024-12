Sueldos rotos en el primer año Milei: los que ganaron y los que perdieron

Un repaso del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO) a la evolución de los ingresos en la economía nacional durante 2024 arroja una dominante del deterioro que soporta la mayoría de la población en su poder de compra. Ingresos reales con “profundos altibajos dependiendo del sector y el período analizado”, según plantea el informe del instituto que para Santa Fe dirige la economista Celina Calore.

“Hay una brecha sostenida entre salarios privados registrados, no registrados y públicos. Si se observan los salarios de los privados no registrados, la brecha se profundiza. Tanto los salarios públicos como los privados no registrados, que tuvieron su caída peor entre diciembre y enero 2024, se encuentran 18,7% por debajo de enero 2023. El sector privado registrado aún está 3,7% por debajo de enero 2023”, pondera el estudio.

El análisis expone lo diverso del comportamiento en cada sector de la economía, según la negociación paritaria de cada uno.

En este sentido, las ramas que resultaron con mejoras salariales reales según este informe han sido Hoteleros y gastronómicos (+7,3%), Alimentación (+6,1%) y Camioneros (2,9%). En contraste, los sectores más perjudicados respecto de la inflación han sido Comercio (-21,1%), Transporte (-14,3%) y Docentes en Santa Fe (-10,7%).

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) no registra crecimiento real desde agosto de 2023, y muestra una caída interanual de 29,8% a octubre 2024.

El haber mínimo jubilatorio (HMJ), en tanto, registró la caída interanual más profunda en marzo de 2024 (-40,9%). Recién en el anteúltimo mes del año se observa una recuperación (8,2%).