Un corralito de Aguas Santafesinas SA que no estaba colocado de manera correcta en Rioja y Servando Bayo resultó una trampa para el conductor de una Ford Eco Sport este viernes a primera hora.

El conductor relató al móvil de Sí 98.9 que no advirtió el hoyo en el asfalto porque la señalización no estaba. Su auto sufrió una grave avería. "No lo vi. Si lo agarro de lleno podría haber sido fatal. Ahora me lo van a buscar con una grúa".

"Me agarra la parte de la rueda delantera sin tocar el frente, sino me clavaba. El auto quedó parado y pude salir de vuelta. Fue un susto, como cuando pegas un reventón y no entendía lo que había pasado", describió, fastidiado y todavía con susto.