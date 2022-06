Piden revisar el financiamiento de la caja de jubilaciones municipal

Esta semana, la titular de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), Sandra Maiorana, llevó al Concejo Municipal un reclamo para rever una ordenanza sobre el financiamiento del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario (IMPSR). Junto a un sector de municipales, plantean que trabajadores de entidades adheridas a este régimen están cubriendo con su sueldo parte de lo que no está solventando el estado municipal.

El IMPSR, entidad autárquica a cargo de la caja de jubilaciones municipales, tuvo una modificación durante el año 2005 a raíz de las consecuencias económicas que provocó la crisis del 2001. En ese momento se definió que las y los empleados aportantes desembolsen un porcentaje más alto para no desfinanciar esa caja. Dieciséis años después, piden que ese régimen se modifique.

Maiorana recogió un reclamo que se inició de parte de un grupo de trabajadores municipales opositores a la conducción actual del sindicato. Expusieron que el aporte que realizan las y los trabajadores municipales a la caja previsional “es el más alto” en toda la provincia.

A este planteo, la secretaria general de Amra agregó que los empleados están aportando más que el propio municipio y que la proporción debería invertirse como sucede en otros regímenes. También reclamó que haya una posibilidad de ingresar a este sistema a trabajadores que no cuentan con la cantidad de años de aporte suficiente por haber prestado servicios bajo condiciones informales.

Según la ordenanza vigente, quienes están obligatoriamente afiliados al Instituto son: todos los funcionarios, empleados y obreros, permanentes o no permanentes en sus diversos tipos contratados, transitorios, eventuales y reemplazantes de la Municipalidad de Rosario y entidades adheridas a este régimen, como asimismo los miembros de las congregaciones religiosas contratadas para prestar servicios en establecimientos sanitarios municipales y al personal del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario.

Pero también está establecido que hay otros actores que pueden afiliarse de manera optativa: el Intendente Municipal, los Secretarios y Subsecretarios del Departamento Ejecutivo, los Concejales, funcionarios del Concejo Municipal, Vocales y Fiscal de Cuentas (o la denominación que en el futuro se asigne a dicho cargo) del Tribunal Municipal de Cuentas y Miembros de Directorios de Instituciones Autárquicas Municipales.

La advertencia de Amra y del grupo de municipales, tiene que ver con lo que le corresponde actualmente a cada uno a la hora de financiar el sistema previsional municipal. Sostienen que mientras los empleadores están aportando un 12,2% mensual, los empleados aportan un 14% de su sueldo, con el agregado de otro concepto que figura en los recibos de sueldo como “Otros descuentos jubilatorios”, con el que llegan a aportar hasta el 17%.

Quién aporta qué

Sandra Maiorana de la Asociación de Médicos de la República Argentina fue quien acercó esta cuestión durante la semana al Concejo Municipal pidiendo la apertura del debate sobre la ordenanza que rige desde el año 2005. Al reclamo por los porcentajes aportados, pidió también que se elimine el 2% que pagan los médicos que ya están jubilados luego de años aportando a ese sistema.

En diálogo con Rosarioplus.com explicó que el porcentaje de aporte para empleados equivale a cualquier aumento trimestral que recibe el gremio a la hora de acordar paritarias. En ese sentido, consideró: “Cada vez que se recibe un aumento va a la caja. El empleador aporta menos que el empleado, Nosotros estamos subsidiando el aporte que debería estar haciendo el empleador que es la Municipalidad”.

Para Maiorana la modificación también debe tener en cuenta a empleados y empleadas que prestaron servicios sin pertenecer a la planta municipal. Al respecto, detalló: “Los profesionales de salud empezamos viejos. Entramos en el circuito laboral cerca de los 30 años. Hay gente de 70 años que no se puede jubilar porque no tiene aportes suficientes a la caja. Entonces pedimos que en una nueva ordenanza se contemple a las personas que la Municipalidad no contrató formalmente y puedan acceder a la caja previsional”.

El planteo busca replicar un régimen similar al que existe actualmente para casos especiales y que en la ordenanza vigente se denomina como jubilaciones optativas. La idea es que la persona pueda acceder a la prestación justificando los años que trabajó bajo modalidad informal.

"El aporte patronal más bajo"

Por su parte, Mario Ábalos, representante de un grupo de municipales disidentes a la conducción actual del sindicato, detalló sobre los descuentos que reciben los trabajadores en concepto de jubilación y consideró que “Rosario tiene el aporte patronal más bajo de la provincia”.

Para llevarlo a números, explicó: “Estamos aportando el 14% pero además se nos descuenta otro concepto conocido como 'Otros descuentos jubilatorios', y con eso están compensando el porcentaje que no aporta el empleador. En definitiva, el empleado termina aportando el 17% y el empleador el 12,5%, cuando debería ser al revés”.

Desde este sector elaboraron una comparación con otros municipios de la provincia para exponer las diferencias y consideraron que el aporte patronal en Rosario es el más bajo. El dato más cercano de aportes patronales se da en Rufino, donde alcanza un nivel del 16%, pero con aportes del 13% por parte del personal. En tanto, en la ciudad de Santa Fe, el aporte patronal es del 19,2% mientras que el de trabajadores es del 13%.En este último caso, vale aclarar que las y los empleados se jubilan con el 80% del sueldo y no del 82%.

Consultado sobre el tema, el presidente del bloque Arriba Rosario en el Concejo Municipal, Fabrizio Fiatti, quien estuvo en comisión durante el planteo de Maiorana, dejó abierta la puerta a la continuidad del debate. Al respecto, consideró: “Es un tema que primero hay que conversar con el ejecutivo porque está la caja de jubilaciones y su sostenimiento en juego. No es la única representación gremial en el ámbito, acá como en cada ocasión abrimos los espacios para escuchar y tomar cada tema”.