Salieron a la luz tres nuevos chats entre Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, ambos detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El tenor de los mensajes deja en claro el rol de Carrizo como planificador y de Uliarte como cerebro pero también brazo ejecutor.

El mismo día en que el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, pide la condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández, hay un intercambio de ambos. Esto es el 22 de agosto, sólo ocho días antes del atentado.

Carrizo: Ya se les acabó la joda.

Uliarte: Si, que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende.

Carrizo: Y bueno, date cuenta como les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea. Siempre en el fondo hay bajeza, envidia y choreo.

Uliarte: Si, un bajón. Mi viejo es re peroncho y mirá lo que es, un pedófilo, chorro y envidioso. Como Cristina.

Carrizo: Nosotros vamos a salir adelante con trabajo y esfuerzo.

Uliarte: Hace falta alguien que vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina.

Carrizo: Si no?. Decile a nando (Sabag Montiel) que invente una bebida.

1 de septiembre. Tras el intento de asesinato.

Uliarte: Gaby, por favor lo que pasó no lo difundan, hagámosnos los pelotudos, vos no sabés nada. Vamos a caer todos en la volteada.

Carrizo: Estamos todos juntos. A la mierda Cristina.

Uliarte: Voy a intentar sacarlo.

Carrizo: Okay fue. Qué vas a hacer boluda. Te van a investigar a vos .

Uliarte: No lo creo, la próxima voy y gatillo yo. Nando falló. Yo se disparar bien, no me tiembla la mano.

Carrizo: Querés hacerlo?.

Uliarte: Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso.

Carrizo: Te vincularon con el caso. Te diría que vengas acá.

Uliarte: Posta que saben mis datos? Estoy en un lugar seguro, tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá.

Carrizo: Si saliste por todos los medios. Sos la novia.

Uliarte: Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar. Yo sé lo que te digo.

2 de septiembre. Él intenta convencerla de hablar en televisión, lo que terminó ocurriendo en Telefé.

Carrizo: Ponete un barbijo y actuá normal, viajá en bondi y listo.

Uliarte: “Tengo miedo que vayamos todos en cana si salimos a hablar”.

Carrizo: “No boluda, sabés de qué tenés que tener miedo, de la condena social. Legalmente nosotros no hicimos nada”.

Uliarte: “Bueno voy a ir. No puedo entender la pelotudes (sic) de la gente que flashea que es armado. Cuando nada que ver, es real”.

Carrizo: “Lo único real es que Nando la intentó matar y tenemos que hacer algo para no caer como sospechosos de complicidad”.