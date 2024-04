En una multitudinaria movilización, la comunidad educativa marcha esta tarde en el acto central en Capital Federal desde el Congreso nacional hacia Plaza de Mayo, en defensa de la universidad pública y en rechazo al severo ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

La marcha fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales -que nuclea a los gremios docentes y no docentes Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun-; la Federación Universitaria Argentina (FUA) -que representa a más de dos millones de estudiantes- y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales.

Docentes, no docentes, autoridades, investigadores y estudiantes universitarios protagonizan la inédita marcha nacional, que tendrá epicentro en la Plaza de Mayo, pero se replica en todas las provincias del país, con paro nacional y jornadas de protesta, en defensa del sistema universitario y científico público argentino, para reclamar contra el desfinanciamiento que lleva adelante el gobierno de Milei.

Detrás de los referentes educativos, se ubicaron los representantes de las organizaciones de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, con Taty Almeida a la cabeza; y luego dirigentes de la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales, como la UTEP, el Polo Obrero y el Movimiento Evita.

Entre los gremios presentes, participan dirigentes de la Asociación Bancaria, la Uocra, el sindicato de Seguros, de la Carne, Aeronavegantes y Unión Ferroviaria, entre muchos otros.

La columna avanza a lo largo de la avenida de Mayo, con cantos como “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode” y “Milei basura, vos sos la dictadura”, y consignas como “Sin presupuesto no hay educación, sin educación no hay futuro”, “La educación no es negocio”, “La educación pública no se vende” y la pregunta “¿Por qué tanto miedo a educar?”.

Entre las presencias políticas se pudo ver a los dirigentes de Unión por la Patria, el excandidato presidencial Sergio Massa –quien dijo que se sumaba para acompañar a sus hijos y compañeros de estudio- y el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau; y dirigentes del Frente de Izquierda, como Myriam Bregman. También al senador de Unidad Ciudadana Eduardo “Wado” de Pedro y al dirigente de Patria Grande Juan Grabois.