Proteccionistas independientes de la ciudad se movilizarán este viernes y sábado para denunciar las condiciones en las que se alojan animales en el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). Advierten, entre otras cosas, que la perrera emplazada en calle Francia al 1900 funciona como "una cárcel" y que las mascotas se encuentran encerradas en caniles muy pequeños causando esto graves efectos en su salud física y emocional. Además manifiestan preocupación por la "vertiginosa" caída en el número de castraciones realizadas a perros callejeros y sostienen que el intendente Pablo Javkin incumple sus promesas.

El pasado 1 de octubre, este grupo de proteccionistas elevó un pedido audiencia con el intendente para abordar la problemática, donde detallaron un plan de acción con once puntos entre los cuales se menciona el traslado de todos los animales alojados en el Imusa al Centro de Adopción, la designación de responsables en adopciones y de un veterinario y el mejoramiento de la calidad del balanceado. Finalmente, lograron reunirse con Javkin la semana pasada pero sostienen que solo se trata de promesas.

"El intendente vino con una propuesta que solamente apuntaba a aumentar la cantidad de castraciones y a trasladar todos los animales del Imusa, pero ya se había comprometido a hacer eso dos años atrás y nunca cumplió así que tenemos dudas de que lo haga ahora", comentó a RosarioPlus Marcelo Romano, integrante del grupo de proteccionistas, en relación al cónclave que tuvo lugar días atrás.

"Se prometieron un montón de cosas que no se cumplieron con la excusa de la pandemia y el Presupuesto. No hay voluntad política de resolver nada. Las cosas siguen igual desde siempre. Por eso armamos un grupo de proteccionistas independientes y empezamos a pensar distintas estrategias para visibilizar el tema y lograr transformaciones importantes. La problemática es muy compleja, los animales no están bien", agregó.

Según la información ofrecida por el Ejecutivo, la perrera actualmente alberga a unos 20 animales en condiciones insalubres en tanto que se desconocen los motivos por los que fueron a parar allí. "Es un lugar con calabozos oscuros y húmedos donde se alojan animales que se ponen furiosos y deprimen. El primer maltratador es el estado municipal por tener a los perros en una perrera de esas características. Es prácticamente medieval. La idea es se construyan algunos caniles para situaciones puntuales de emergencia medica", indicó Silvia Arcangeli, quien forma parte del grupo de proteccionistas independientes.

"El municipio dice que los alojados son perros judicializados, es decir que mordieron a alguien y fueron denunciados, o que están ahí por haber sido maltratados. Ninguna de estas situaciones es válida para que el animal permanezca meses o años en ese lugar que los destruye física y emocionalmente. El Centro de Adopciones no es un paraíso pero esta en otras condiciones", agregó Arcangeli. Por otro lado, subrayó la problemática de las castraciones: "En diciembre de 2019 comenzó a desmoronarse de manera vertiginosa la cantidad de castraciones. Cayeron a a un nivel bajísimo y no hay explicaciones al respecto. Presupuesto hay".

En este marco, unos 30 proteccionistas llevarán adelante una doble jornada de protesta para visibilizar la situación entre la población. El viernes se reunirán en la Plaza Pringles a las 10 para recorrer la peatonal, conversar con los rosarinos y repartir volantes, para luego finalizar en la Municipalidad en tanto que el sábado convocan en San Martín y Córdoba a partir de las 10. "La idea es que el tema del Imusa no quede encerrado en el ámbito del proteccionismo animal", mencionó Romano.