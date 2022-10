Cansada que no se respete la circulación exclusiva para peatones del cantero central de Oroño, la secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario decidió ir un paso más y colocar un inspector con un megáfono que le pide a los ciclistas que no transiten por donde no deben.

Por momentos, el cantero central de Oroño se convierte en una bicisenda afectando a los peatones que tiene la circulación exclusiva. Los carteles no se respetan, por lo que el área de control salió a exponer a los infractores. "A ver ese muchacho que viene en bicicleta, se ve que no leyó ningún cartelito. Sea educado. Lea los carteles que están en castellanos y respete al resto", dice el inspector ante el fastidio del infractor.

"La circulación es para los peatones. Lo invito a que vaya por la calle. Gracias", se escucha en otro caso. El video fue grabado por la secretaría y lo difundieron a modo de concientización. Medio vigilante, pero desde la Municipalidad dicen que no queda otra.