Este viernes 26 de julio, el intendente Pablo Javkin encabezó la inauguración de un nuevo dispositivo de la Agencia Local de Prevención y Abordajes de Adicciones en barrio República de la Sexta, a la par que se presentó una campaña de prevención y sensibilización de la problemática elaborada por equipos municipales y consensuada por instituciones y organizaciones que abordan la problemática en la ciudad. Además, en la ocasión se habilitó formalmente el Centro Cuidar ubicado en Cochabamba y Esmeralda, que cuenta con los ámbitos y actividades inherentes a estos espacios destinados a infancias, juventudes y personas adultas mayores, donde funcionará el flamante dispositivo.

Durante la ceremonia, de la que participaron autoridades municipales y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), así como de vecinas y vecinos de esta populosa barriada, el intendente destacó: “En el peor momento, en plena pandemia, esto se incendió. Nos decidimos ahí, con la universidad, con todo el equipo de la Municipalidad, instalar acá un Centro Cuidar, que va a tener todas las ofertas para niños y jóvenes de los centros Cuidar, es decir, jardines, apoyo escolar. Y vamos también a establecer acá uno de los dispositivos que tenemos en materia de prevención de adicciones".

Javkin hizo hincapié, además, en la transformación que está experimentando el barrio, a partir de la construcción de nuevas viviendas, con la complementación de significativas obras de infraestructura. "Estamos entregando las viviendas en breve lapso para seguir avanzando, y luego con la construcción de la avenida de la Universidad, que también vamos a terminar. La Sexta es un barrio que requería un nivel de intervención importante. Hace mucho tiempo que la universidad lo venía planteando. Bueno, damos un pasito más en ese sentido", señaló.

"Nosotros desde el primer día nos pusimos a recuperar los centros Cuidar. Hemos ampliado varios. Acabamos de inaugurar la ampliación en barrio Toba. Siempre seguimos invirtiendo en materia de centros Cuidar. Y en este caso, el de la Sexta, que tiene toda esta historia para nosotros muy importante de haber nacido de la ceniza, porque este predio estuvo incendiado en pandemia, y fíjense cómo unos años después lo podemos inaugurar así", expresó el jefe municipal.

Por su parte, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, valoró la articulación de trabajo entre el municipio y la universidad. "Vivimos en un país que tiene una enorme cantidad de dificultades, a veces los objetivos que uno se propone no se pueden cumplir en los tiempos que cada quien desea. Pero si hay algo que caracteriza este vínculo virtuoso que hemos podido construir en estos últimos años es que si hay un objetivo en común, no importa lo que se demore, no importa cuántos caminos haya que tomar para poder cumplir con lo planificado, hay un momento donde ese objetivo se concreta", dijo.

"No hay lugar en la Argentina donde el vínculo entre el Estado local y la universidad pública sea tan virtuoso como en la ciudad de Rosario. Y eso por supuesto que requiere de un compromiso y una mirada atenta de la universidad pública respecto de la agenda de la ciudad para hacer su aporte, pero sería definitivamente imposible si el Estado local no priorizara en la búsqueda de alianzas estratégicas para la intervención a una universidad de la dimensión y volumen que tiene la nuestra", añadió Bartolacci.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, agradeció especialmente el trabajo de los equipos municipales para llevar adelante el proyecto, y resaltó: "Este es un espacio que va a hacer más justo este barrio, porque vamos a tener abierto todos los días este lugar para que los jóvenes, los niños, los adultos mayores, para que todo el barrio pueda vivirlo, disfrutarlo. Es un espacio para cuidar, para cuidarnos, para cuidar barrio La Sexta".

Como parte de los festejos, las y los asistentes pudieron disfrutar de una jornada plena de propuestas lúdicas y recreativas, dispuestas en diferentes stands, que dieron cuenta de las distintas propuestas que la Municipalidad lleva adelante en cada barrio de la ciudad.

Estuvieron presentes además los secretarios de Gobierno, Sebastián Chale; de Salud Pública, Soledad Rodríguez; de Control y Convivencia, Diego Herrera, y de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru; el subsecretario de Comunicación Social, Lautaro Duboe; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Claudia Fleitas; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y la titular de la Agencia Local de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos, Sofía Medun, entre otras autoridades.

Nuevo Dispositivo La Sexta

En el flamante Centro Cuidar funcionará un nuevo dispositivo de la Agencia Local de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos. Este espacio será de referencia para las zonas centro y sur de la ciudad, siendo el tercer dispositivo puesto en funcionamiento desde la creación de la Agencia, con la inauguración de la Casa Martinez Estrada en mayo de 2023 y el dispositivo Cerámica en agosto del mismo año.

Estos dispositivos específicos en el marco de la Agencia Local son espacios territoriales y comunitarios destinados a la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos que se suman a la red existente. Sus acciones se articulan y definen en torno a la prevención, orientación y proceso de atención de las personas atravesadas directa o indirectamente por el consumo, teniendo como objetivos:

Constituirse como lugar de referencia territorial para las personas afectadas directa o indirectamente por el consumo problemático, teniendo una mirada multidimensional que permita alojar la problemática.

Facilitar la accesibilidad de las personas, afectadas directa o indirectamente por el consumo problemático, a los recursos existentes de todas las áreas del Estado Municipal.

Garantizar la asistencia, adaptada a las necesidades, a todas las personas afectadas directa o indirectamente por el consumo problemático.

Generar propuestas preventivas comunitarias.

El dispositivo funcionará todos los días de 9 a 15, en tanto los días martes y jueves se amplía el horario de atención hasta las 17 a fin de poder garantizar la accesibilidad de las personas. Dentro de ese horario se recibirán demandas de manera espontánea o programada. Estará conformado por un equipo interdisciplinario (psicóloga, psicóloga social, operadora socio comunitaria) y contempla el desarrollo de actividades deportivas (playón), culturales (freestyle) y de capacitación en oficios (Nueva Oportunidad), propuestas todas que se complementan con el abordaje clínico individual de cada una de las personas.

Este espacio tendrá la particularidad de estar cogestionado con la Universidad Nacional de Rosario, lo que permitirá una articulación directa, con el objetivo de que estudiantes de Psicología puedan realizar prácticas en el dispositivo y llevar adelante actividades con la población objetivo.

Se multiplican los espacios de cuidado en la ciudad

El nuevo Centro Cuidar fue creado a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad y la UNR para recuperar un predio de 1.200 m2 en el que tendrá lugar un área de recreación deportiva y un ámbito cubierto para propuestas de segunda infancia, adolescencia, juventudes y adultas y adultos mayores. Cuenta con una sala de usos múltiples con baño y depósito; una oficina de recepción y coordinación; espacios de atención, orientación y escucha; un playón deportivo, y veredas interiores y exteriores.

Cabe recordar que en el lugar funcionaba años atrás un centro pedagógico y un comedor comunitario de la UNR, que fue destruido por completo luego de un incendio en julio de 2020. Gracias al trabajo conjunto entre el municipio y la universidad, el edificio fue reconstruido por completo y ahora volverá a ser ocupado por quienes habitan el barrio.

El costo total de la obra inaugurada fue de 202.6 millones de pesos y se suma a la vasta red de espacios municipales ubicados en todos los territorios de la ciudad.

En el marco de la inauguración, se firmó además un convenio entre el municipio y Federación Universitaria de Rosario (FUR), que tiene por objeto coordinar acciones a fin de facilitar la participación de los estudiantes de la UNR agrupados en la FUR para realizar actividades deportivas, culturales y de extensión como prácticas socioeducativas.

Centros Cuidar

Los centros Cuidar son espacios ubicados estratégicamente en diferentes barrios de la ciudad que funcionan bajo la órbita del Plan Cuidar. En ellos se despliegan las políticas públicas de cuidados con el objetivo de acercar a las familias del barrio propuestas de inclusión, que posibiliten el pleno ejercicio de sus derechos.

Estos espacios promueven actividades para infancias, adolescencias y tercera edad: Desarrollo Infantil para niñas y niños (0 a 2 años); Propuestas socioeducativas para niñas y niños (3 años); Espacios de Fortalecimiento Familiar; Territorios de aprendizajes para niñas, niños y adolescentes (6 a 15 años); Espacios para Juventudes y Actividades Integrales para adultas y adultos mayores.