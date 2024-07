El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, brindó detalles de las reparaciones que el Gobierno de Santa Fe financiará en rutas de la provincia, especialmente en el sur del territorio, en el marco de los trabajos que se ejecutarán en más de 1.000 kilómetros de rutas provinciales.

La licitación se llevó a cabo la semana anterior por el Gobierno Provincial, a través de Vialidad Provincial, con el objetivo de recuperar el estado de la infraestructura vial en los departamentos La Capital, Rosario, San Lorenzo, Iriondo, San Jerónimo y Las Colonias. Se trata de reparaciones en 58 tramos de 38 rutas, de forma simultánea e independiente, dada la extensión de las zonas, que abarcan a estos seis departamentos.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa que se desarrolló en el Salón Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, Enrico destacó que “en Santa Fe tenemos 4.600 kilómetros de rutas provinciales y hay 2.800 kilómetros de rutas nacionales” y agregó que “a partir de febrero iniciamos fuertemente un plan de reparación de rutas en toda la provincia por lo que esto es una segunda etapa que hemos licitado la semana pasada, que son 1.100 kilómetros con el objetivo de mejorar la seguridad, la conectividad y la integración”.

Seguidamente, el ministro de Obras Públicas enumeró que en Rosario se trabajará en rutas que ingresan a la zona portuaria, como la RPN.º 14, la RPN.º 18, la RPN.º 16, y la Ruta 21, además están haciendo una obra de doble carril, además de las rutas como la 20S, 22S o 255S.

"Asimismo, ya iniciamos la avenida Jorge Newbery, una avenida que se va a hacer a nueva, de doble carril, con una fuerte obra hídrica de desagüe, y un puente nuevo sobre el Arroyo Ludueña”, indicó el ministro, a lo que sumó: “En San Lorenzo también son rutas cercanas a la zona portuaria y la Ruta 25S, que es una obra de acceso a Puerto, que estamos por iniciar. En el departamento Iriondo, ya estamos haciendo otras reparaciones y obras nuevas, como por ejemplo el acceso a Timbúes. Y en el departamento La Capital se trabajará en rutas que van hacia el norte como la RPN.°1, la RPN.° 2 y la RPN.°4”.

Bajar costos

“El presupuesto que la Provincia planteó para esta obra es de 3.839.960 millones”, señaló Enrico, al tiempo que destacó: “Este precio surge de ciertos ítems tales como reparación de pozo, bacheo superficial, reciclado (que es la rotura del asfalto), carpeta de asfaltado, entre otros y cada ítem tiene un valor. Respecto de las reparaciones de bacheos que se vienen haciendo hasta ahora -que eran contratos de la gestión anterior- en algunos casos este contrato que presentamos hoy, comparado con otros, en otras partes de la provincia, es 50% más barato, en algunos contratos 80%, 90%, 76%, 21%, es decir que bajamos muchísimo el costo de la obra pública. Acá lo que hemos hecho es concentrar todos estos departamentos en un solo contrato, en una sola licitación para que haya más competencia, para que las empresas no distribuyan distintas licitaciones, sino que directamente se presenten todas a competir en una sola licitación. Esto es muy importante porque significa una fuerte baja, con un promedio del 70% en relación a la licitación que se hizo en el año 2023, respecto a los costos de la obra”.

Reparación de rutas nacionales

“Las rutas nacionales tienen que ser reparadas por la Nación con fondos nacionales, aunque a comienzos de esta gestión Santa Fe ayudó a la Nación con asfalto, hemos entregado toneladas y toneladas de asfalto para que reparen sus propias rutas”, señaló Enrico sobre la falta de mantenimiento en rutas que dependen de Nación.

Además afirmó que “el día jueves a las 11 de la mañana el gobernador de la Provincia va a estar en Capital Federal reuniéndose con el nuevo Director Nacional de Vialidad (Marcelo Campoy) por el problema de las rutas, la falta de atención, la falta de corte de pasto y los problemas más elementales”, a la vez que volvió a remarcar que “el mantenimiento y la reparación de una ruta es una obligación legal que tiene el Estado Federal, no es una opción de hago o no hago obra".

En ese sentido, señaló: "Tenés que reparar la ruta, porque si no la gente se va a matar por esquivar pozos. Entonces tienen que cortar el pasto, calzar la banquina y reparar los pozos. Eso no lo hacen, pero no lo hacen desde hace 8 meses con esta gestión y tampoco lo vienen haciendo antes. Eso es lo que queremos cambiar y por lo que Santa Fe presentó su proyecto pidiendo que transfieran una ruta. Nos hacemos cargo nosotros, no nos hagan ninguna obra, denos la ruta, nos encargamos de que eso sea una zona de circulación con obras nuevas, con terceros carriles y administrándola”.