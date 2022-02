Aunque el Ministerio de Transporte de la Nación reforzó la asignación mensual al transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, la realidad del TUP en Rosario no parece cambiar.

Mientras desde la Municipalidad afirman que el "incremento anunciado de los subsidios al transporte no tiene impacto real", el titular de Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, Sergio Copello, apuntó a la falta de gestión en el área y la falta de unidades en la calle.

"Faltan unas 100 unidades en la calle para brindar un servicio mínimo, que pueda colmar las expectativas y las demandas de los usuarios", señaló el titular del gremio, Sergio Copello, y agregó: “Será inevitable ajustar los horarios, porque estamos a días del inicio del ciclo lectivo y hoy el servicio no responde ni siquiera con la demanda de la temporada de verano”.

Respecto al incremento de los subsidios al interior, Copello indicó, en diálogo con LT8, que viene a darle tranquilidad a los trabajadores que “podrán cobrar en tiempo y forma sus salarios en los próximos meses”.

Por su parte, la concejala del Partido Socialista, Verónica Irizar, aseguró que el "incremento anunciado de los subsidios al transporte no tiene impacto real. No cubre la inflación y no impacta en el precio del boleto". "El gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo por salir de esta inequidad, pero no es suficiente y no se arregla con un anuncio", criticó la edila.

"Para defender Rosario tenemos que seguir sosteniendo la defensa de la igualdad en la distribución de recursos, partiendo de la base que no puede ser justo que los porteños paguen $18 el boleto mientras el interior del país, está por encima de $59", manifestó la referente del Frente Progresista Cívico y Social, a través de su cuenta de Twitter.

Subsidios para todos

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), integrada por CABA y los partidos del conurbano, percibió en 2021 $ 96.215,2 millones en concepto de subsidios al transporte público de pasajeros, lo que representa el 77,9% del total y, por sí sola, una suma que más que triplica la que se giró a todo el resto del país en el mismo período.

La información fue dada a conocer por la consultora Politikon Chaco, en base a reportes del Ministerio de Transporte de la Nación, en medio del debate entre la Nación y CABA sobre el futuro de la jurisdicción de las 32 líneas de colectivos con recorrido dentro del distrito, que en la actualidad demandan subsidios nacionales por unos $ 14.000 millones.

La diferencia es aún mayor si se toma la asignación de recursos per cápita por región, ya que el AMBA recibió $ 6.599,7 contra un promedio nacional de $ 2.695.

Sin embargo, ese promedio está influenciado por las transferencias a CABA y el conurbano, al punto que si se las excluyera del cálculo "en ninguna otra región la medición per cápita supera los $1.200 por persona", remarcó la entidad dirigida por Alejandro Pegoraro.

Es decir, la relación entre lo que recibe el AMBA por habitante y el resto del país es de más de 5 a 1 y se amplía a 10 a 1 si la comparación se hace con el NEA ($ 674,7 por habitante) y la Patagonia ($ 612,6).

Con datos provisorios de diciembre, en 2021, a través de diferentes mecanismos e instrumentos legales, se distribuyeron $ 123.482,2 millones en subsidios al transporte público de pasajeros en todo el país.

"Sin embargo, tal y como se está debatiendo en la actualidad, existe una alta concentración de esos recursos solo en el AMBA, jurisdicción que concentró el 77,9% de ese total durante el año, equivalente a la suma de $ 96.215,2 millones", indicó Politikon Chaco.

En consecuencia, al resto del país (incluyendo el interior de la provincia de Buenos Aires), "se destinaron solo $ 27.266,9 millones", completó.

Detrás del 77,9% de subsidios girados al área metropolitana se ubicó Córdoba, con solamente el 3,8% en el segundo lugar ($ 4.715 millones, veinte veces menos que el AMBA).

Luego estuvieron Santa Fe (3,2%), Mendoza (2,2%), Tucumán (2%) y el resto de la provincia de Buenos Aires (1,6%).

Con el 1,1% cada una figuraron Salta, Jujuy y San Juan, seguidas por Misiones con el 1%, Entre Ríos (0,8%), Corrientes y Santiago del Estero (0,6% en cada caso).

Con el 0,5% se anotaron Chaco y Neuquén, seguidas por Chubut (0,4%), Río Negro, San Luis y Catamarca (0,3% cada una), La Rioja y La Pampa (0,1%), en tanto Tierra del Fuego y Santa Cruz prácticamente no tuvieron subsidios.

En el caso de las provincias, los $ 27.266,9 millones estuvieron compuestos por el Atributo Social y el Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros automotor urbano del interior del país.

Al primer componente lo integran el pago de compensaciones a jubilados, pensionados, trabajadoras domésticas, beneficiarios de ayudas sociales asignadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el acceso a un descuento del 55% en las tarifas en los municipios que tengan implementado el boleto electrónico SUBE.

El Fondo de Compensación, por su parte, se divide en el pago de compensaciones dirigido a las provincias que a su vez transfieren a cada una de las empresas de su jurisdicción y de sus municipios y, con carácter excepcional, las destinadas al traslado gratuito los días que se realizaron las PASO (12 se septiembre) y las elecciones generales (14 de noviembre).

Para el caso del AMBA hay más ítems en cuestión además del Atributo Social: el "Boleto Integrado-SUBE" (descuentos en viajes con trasbordos), compensaciones tarifarias, comisiones SUBE y gasoil a precio diferencial.

Politikon Chaco advirtió que no todas las provincias recibieron recursos por Atributo Social por falta de adhesión a sistema SUBE (La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán), pero sí todas las provincias recibieron subsidios por el Fondo Compensador.