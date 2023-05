La Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia convocó este viernes a paritarias a Festram y a Intendentes y Presidentes Comunales. La reunión será el próximo martes, 23 de mayo. “El esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que se manifestaron a lo largo y a lo ancho de toda la provincia nos ha llevado a que el gobierno provincial haga efectivos los canales institucionales de negociación”, señalaron desde la Federación. El reclamo es en relación a los montos por asignaciones familiares y la cobertura en salud que reciben a través de la obra social provincial IAPOS.

Desde la Federación, agredecieron a todos los compañeros “lo expresado en defensa de sus derechos que pone a Festram nuevamente en la vanguardia de discusión de conquistas para todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia, lo que demuestra nuevamente que es necesario mantener las banderas del Movimiento Obrero que siempre han sido y lo serán la lucha movilizada bajo principios de unidad y solidaridad”.

Además, lamentaron “los episodios de violencia ocurridos en la ciudad de Rufino que involucraron a su Intendente Municipal, Natalio Lattanzi”. “Entendemos que el titular del Ejecutivo Local, como todas las partes implicadas en la situación, debemos propiciar la solución institucional y racional de los conflictos, siempre en vista de proteger a los más débiles y necesitados. Por ello, pedimos el compromiso de las autoridades para evitar todo tipo de accionar y de sucesos que no sea la efectivización de una negociación que se establezca en el marco paritario. La judicialización de la protesta social no es el camino adecuado para destrabar conflictos de esta naturaleza. Esperamos la responsabilidad conjunta del Gobierno Provincial y de los Ejecutivos Locales que arroje la solución definitiva para los trabajadores municipales que en el caso puntual, no es ni más ni menos que la defensa de sus derechos y la búsqueda de un orden social justo”, concluyeron.