Uruguay atraviesa la peor crisis hídrica de su historia, que afecta a Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento de la población. En tanto, la principal fuente de agua dulce de esta región es el embalse de Paso Severino, donde actualmente las reservas son de 4 millones m3 de agua sobre una capacidad total de 77 millones m3.

“Es una situación muy crítica. Las autoridades decidieron mezclar agua dulce con agua salada y, como consecuencia, a la gente le llega agua que no es potable. Cuando se acabe va a ser 100 por ciento agua de mar y se va a empezar a complicar hasta el punto de vista de la higiene”, señaló en Sí 98.9 Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, la empresa estatal a cargo del servicio.

Y agregó: “Además hay alarma porque hay industrias que no pueden usar agua salada en el proceso productivo y eso no puede justificar despidos”.

En este marco, explicó que “el Ministerio de Salud recomendó usar agua embotellada y eso tiene un costo económico considerable, por lo tanto es una crisis también social porque muchas familias dejan de consumir otras cosas para poder consumir agua embotellada. Reclamamos que haya algun tipo de subsidio ya que medio millón de uruguayos ganan menos que la canasta basica”.

“Lo primero que hay que hacer es exonenar la tarifa del agua y por otro lado regular el precio del agua embotellada cuyas ventas, como era de esperar, aumentaron 350 por ciento. Ha habido desabastecimiento. Las grandes supeficies se compran todo y a los barrios ni llega. Hubo quiebre de stock y empresas que no pueden producir más”, sumó.

En relación a la causa de la crisis y a una posible solución, Kreimerman sostuvo que “hace años que no se invierte en la empresa pública de agua, que no está en condiciones de hacer frente a la crisis y es parte del problema. Dado que en los ultimos años no se hizo nada -por ejemplo, construir otra represa que aumentara las reservas- la solución de fondo es la lluvia”.

La nota completa: