Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento que se registraron en las últimas horas generaron daños en varias zonas de la ciudad, complicando incluso el armado de la Fiesta de las Colectividades, que comienza el viernes en el Parque Nacional a la Bandera.

En el predio donde todas las comunidades están abocadas a montar sus stands, la principal perjudicada por el temporal fue la carpa de la comunidad africana, aunque también hubo otras que sufrieron daños de consideración como en el caso de la colectividad iraní, entre otras.

Las ráfagas de hasta 80 kilómetros horarios también derribó varios chapones que integran el vallado perimetral de la fiesta en ciernes.

“Había mucho viento y me asusté porque la carpa se movía y se voló la lona. Pasé una noche muy fea. La carpa ya estaba armada en un 80 por ciento”, lamentó en Sí 98.9 Sthepenne Amoakoabe, oriundo de Ghana, quien durmió en el predio para “cuidar” el armado del stand, el único que sufrió destrozos por las fuertes ráfagas.

Ante esta situación, apeló a la colaboración de los rosarinos para poder llegar en tiempo y forma a la inauguración de la Fiesta de las Colectividades. “Vamos a tratar de conseguir el piso y necesitamos gente que nos pueda ayudar, sino no llegamos para el viernes. Haremos todo el esfuerzo posible”.

En tanto, subrayó que de continuar la lluvia “se complica mucho todo porque no vienen ni el electricista ni el gasista ni los chicos que trabajan en el armado”. Si bien ninguna otra carpa sufrió daños importantes, el temporal de lluvia y viento tumbó al menos cien metros del vallado de seguridad montado para cerrar el predio.

En el caso del stand iraní, su carpa voló por completo y aterrizó en el stand vecino de la región italiana de Calabria. Lydia Del Grosso, presidenta de Asociación de Colectividades, valoró que al menos el temporal se abatió en días previos y no durante el desarrollo de la Fiesta, como sí ocurrió otros años. “Volaron algunos gazebos también, no estaban bien sujetos, pero no fue grave, nos da tiempo a recomponernos”, dijo en LT8.