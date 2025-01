El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica confirmó que su cáncer de esófago se expandió al hígado. En una entrevista con la revista Búsqueda, adelantó que no continuará con ningún tratamiento médico y expresó su deseo de vivir sus últimos días en tranquilidad, trabajando en su chacra.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, explicó Mujica, quien ya atravesó 32 sesiones de radioterapia.

Además, reveló que pidió a los médicos evitarle sufrimientos innecesarios: “Que no me hagan sufrir al ped…”.

En tono de despedida, el exjefe de Estado se dirigió a los uruguayos con un mensaje sobre el respeto y la democracia. “Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es respetar a quienes piensan distinto. Por eso, me despido de todos con un abrazo”, expresó Mujica, quien gobernó Uruguay entre 2010 y 2015.

Sobre su rol en la política actual, el histórico líder del Frente Amplio aclaró que ya no ocupa un lugar de consulta dentro de su partido. “Ahora tengo mis simpatías y, cuando puedo, doy una mano. Pero no soy un viejo consultor al que tengan que pedir permiso”, señaló.

Mujica también dejó en claro su intención de retirarse por completo de la vida pública: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

Por último, el exmandatario aseguró que la vida le dio "muchos premios", entre ellos, la posibilidad de llegar a los 90 años en unos meses. “Mirá la vida que he tenido. Es un desastre”, bromeó.