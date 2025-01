Con la llegada de enero arrancó la temporada de premios. La primera gran cita de la industria fue la entrega de los Globos de Oro 2025, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). La ceremonia fue conducida por la comediante Nikki Glaser y hubo momentos emotivos, uno de ellos protagonizado por Demi Moore.

Las nominaciones de la edición 82° de estos premios fueron encabezadas por el musical surrealista “Emilia Pérez”, con Zoe Saldaña, Selena Gómez, y Karla Sofía Gascón. La producción terminó ganando como "Mejor película de comedia/musical", "Mejor película de no habla ingles", "Mejor actriz de reparto" (Zoe Saldaña) y “Mejor Canción original”.

Por otro lado, El Brutalista, protagonizada por Adrien Brody en el papel de un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto, ganó como "Mejor película dramática", "Mejor director" (Brody Corbet) y el protagonista se llevó el premio a "Mejor actor".

La televisión tampoco se quedó atrás y estuvo repartido. La epopeya histórica Shogun arrasó con tres estatuillas; Jessica Gunning ganó como mejor actriz de reparto por Bebé reno (mejor miniserie), Jeremy Allen White se llevó el premio a mejor actor de comedia por El oso y Hacks se alzó con el galardón por mejor serie de comedia y Jean Smart como mejor actriz.

Momento emotivo

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue protagonizado por Demi Moore que, con 62 años, es la primera vez que gana un "premio de actores”. La estrella fue reconocida como “Mejor Actriz” en una comedia o musical por La Sustancia y terminó siendo ovacionada por sus pares.

“Estoy en shock ahora mismo. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy honrada y agradecida“, dijo Moore.

y recordó lo que le dijo hace 30 años un productor, cuando la tildó de ser una "popcorn actress" (actriz de películas comerciales o pochocleras).

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me atravesó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo", agregó.

"Hace unos años pensé que ya era hora, que tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer, y entonces me llegó a la mesa un guion mágico, audaz, valiente y absolutamente disparatado titulado La Sustancia, y el universo me dijo que aún no había terminado”, señaló.

“En esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente bellas, o lo suficientemente delgadas o lo suficientemente exitosas o, básicamente, simplemente no lo suficientemente buenas, una mujer me dijo: 'sé que nunca serás suficiente, pero puedes saber la medida de tu trabajo si tan solo dejas de lado la vara de medir”, cerró.