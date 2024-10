Docentes universitarios nucleados en Coad lanzan un paro docente para este miércoles, en el marco de la sesión especial que se realizará en Diputados con el fin de rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y también bajo la consigna “No al cierre del hospital Laura Bonaparte”.

Desde Coad informaron que el paro docente en la Universidad Nacional de Rosario comenzará este miércoles a las 10.30 y convocan a una concentración a las 11 en Plaza San Martín junto al movimiento estudiantil. Allí mismo habrá una transmisión de la sesión en Diputados.

"El Gobierno tiene una política de destrucción del salario y los ingresos populares, de la educación y de la salud. No quieren mejorar ni "achicar" las universidades, sino que directamente no existan. La calle es nuestra: lxs diputadxs no pueden ignorar la voz del pueblo. La Universidad Pública y Gratuita es un derecho y la vamos a defender", señalaron en un comunicado.

Por su parte, estudiantes de distintas facultades de la UNR realizarán una vigilia a partir de este martes por la tarde/noche en Ciencias Médicas, Humanidades, Ciencias Políticas y RRII y Psicología.