PASCUAS ON LINE

En dónde seguir el tradicional Via Crucis del Padre Ignacio de Peries Entre la crisis económica y la ola de inseguridad, el Padre Ignacio definió que el Via Crucis multitudinario se lleve adelante de manera on line. En canales públicos y sin gastar un solo peso, los rosarinos podrán seguir el siempre multitudinario evento.