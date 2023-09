Bajo la consigna “No a la apología de la contaminación del agua”, la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) -en conjunto con otros espacios académicos, ambientalistas y sindicatos- realizaron una denuncia penal en Tribunales Federales contra el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien aseguró que “una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”.

Aníbal Fascendini, titular de la Cátedra del Agua, consideró en diálogo con Si989 que los dichos de Milei constituyen apología del delito en virtud del artículo 213 del Código Penal. “Dice que contaminar el agua no produce ningún daño y eso es realmente muy peligroso, habida cuenta de que lo dice en un ámbito donde se va a reproducir mediáticamente y eso puede hacer que personas atrapadas en su inocencia terminen creyéndolo”, explicó.

Y agregó: “El agua no es abudanente, es escasa. Tal es así que hay 2100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y 4 mil personas que mueren por día por esto. Es una falacia y es importante clarificarlo desde la academia y los sectores sociales. Si se dicen cosas que no condicen con la realidad no pueden quedar impunes. Pedimos que se investigue y se sancione”.

Días atrás, al participar del Congreso Económico Argentino, en el predio de La Rural, Milei abrió una nueva polémica al decir que "en el caso de una empresa que contamina el río, lo que no está bien definido es el derecho de propiedad", por lo que "esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera" porque esa situación "habla de una sociedad a la que le sobra el agua y el precio del agua es cero".

Las afirmaciones hechas por Milei provocaron críticas de funcionarios públicos, dirigentes de todo el arco político y referentes sociales.

La denuncia fue acompañada por la Asamblea por los Derechos Sociales, Movimiento Sindical Rosarino, Sindicato Luz y Fuerza Rosario, Sindicato de Correos y Telecomunicaciones Rosario, Sindicato Judiciales de la Provincia de Santa Fe (Delegación Rosario), APUR Lista Verde, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, Multisectorial por los Humedales y Plataforma de Estudios Ambientales y Sostenibilidad de la UNR.