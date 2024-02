El dengue en Rosario se tornó un problema persistente en la salud pública de Rosario, al menos en la población de determinados barrios del oeste y sudoeste de la ciudad. Por esa razón, la Municipalidad decidió suspender el otorgamiento de turnos de atención en los centros de salud de cuatro barrios, y priorizar la atención a personas que necesitan consultar por esa enfermedad contagiada por el mosquito aedes aegypti.

Fernando Vignoni, responsable de atención primaria de la Secretaría de Salud municipal, dijo en Sí 98.9 que los barrios enfocados son Empalme Graneros, Villa Banana, Bella Vista y el barrio Toba de la calle Rouillón al 4300.

“Esto se dispuso a partir del pedido de vecinos y de la detección de los equipos acerca de un mayor número consultas por patologías compatibles con dengue. Necesitamos reestructurar los servicios para que la gente pueda ser atendida con la premura que requiere el caso. Es una medida que hemos tomado en ocasiones anteriores. Dejamos de otorgar turnos programados para priorizar esta atención y que la gente no tenga que trasladarse a una guardia con largas horas de espera”, explicó.

Aclaró que los turnos ya asignados se sostienen, no se suspenden. Lo que sí se cancela es la agenda nueva para todo el mes de marzo en lo que hace a prestaciones ajenas al tema “dengue”. Sí se mantendrá la atención a embarazadas, personas con patologías crónicas y grupos de riesgo.

Asimismo, Vignoni agregó que se monitorea la situación en otros barrios, en caso de que sea necesario extender esta suspensión de turnos.

Brote general

La ola de dengue atañe a numerosas provincias, y ha causado 35 muertes en el país. En la provincia de Santa Fe, hasta el momento se han registrado esta semana 1.030 casos nuevos, según informó la secretaria de Salud, Andrea Uboldi. "Tenemos un aumento importante en el número de casos reportados, duplicando casi la cantidad de la semana anterior, con la información de cuáles son los departamentos y las ciudades de la provincia que tienen las situaciones más complejas, con circulación viral”, señaló la funcionaria provincial.

En Rosario, por ahora, hubo una víctima fatal, notificada el sábado 17, y a esta fecha se registran 6 pacientes internados con esta patología. Como se sabe, los síntomas que ameritan una consulta médica son fiebre alta, dolores musculares, dolores de cabeza, diarrea, vómitos. El dengue no se manifiesta con ningún síntoma respiratorio.

Y la vacuna?

En cuanto a la polémica por la vacuna, que está fuera del calendario oficial, Vignoni aclaró que para el brote en curso resulta inocua, al requerir dos dosis con un lapso de 3 meses entre una y otra. “Nuestra energía hoy está puesta en que no se acumule agua, que el mosquito no se reproduzca, atender las personas con complicaciones. Y que se incluya la vacuna en el calendario nacional es competencia del gobierno nacional, pero nos prevendría del brote del año que viene, no de ahora”, señaló.

Dicho eso, recomendó eliminar en el hogar y alrededores toda acumulación de agua que propicie la reproducción del mosquito, incluso las piletas sin mantenimiento.