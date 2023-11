Crimen del policía: abrazo solidario y paro total en el hospital Provincial

Los trabajadores del hospital Provincial, donde fue asesinado el policía Leoncio Bermúdez, realizaron este jueves un abrazo solidario a ese centro médico, y luego marcharon hacia el Palacio Municipal para hacer visible su reclamo, disparado por el espanto del trágico suceso ocurrido el martes por la noche. Al momento no hay atención al público ni en la guardia ni en los consultorios. La medida de fuerza se extenderá hasta el martes de la próxima semana en reclamo de mayor seguridad.

Reunidos en asamblea los trabajadores del hospital decidieron cumplir este jueves a partir de las 10 una jornada de protesta a las puertas del hospital que consistió en una concentración para pedir "seguridad" en todos los centros asistenciales de la provincia.

Asimismo, decidieron un paro de actividades que se extenderá hasta el martes próximo, manteniendo el servicio de atención únicamente con los pacientes que están internados y sin atención al público tanto en la guardia como en los consultorios médicos.

A raíz de la movida de los trabajadores de la salud y de los médicos que cumplen funciones en ese centro de salud que se inició este miércoles tras el asesinato del policía, la custodia fue reforzada con efectivos de Gendarmería Nacional.

“Exigimos seguridad, poder trabajar con tranquilidad y saber que este tipo de cosas no van a pasar. Aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Lo que pasó no es distinto a lo que viene pasando todos los días en la ciudad. Los trabajadores del hospital tienen miedo”, aseguró en Sí 98.9 Pablo Crispo, secretario general de la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA).

En este contexto, desde AMRA lanzaron un paro por 48 horas en todos los hospitales, samcos, Iapos y centros de salud provinciales y municipales, sin asistencia y con guardias mínimas. La medida de fuerza se llevará adelante los días martes y miércoles de la semana próxima.

Bajo investigación

Bermúdez fue asesinado a balazos en la noche del martes pasado cuando al menos dos hombres armados y cubiertos con barbijos de color negro irrumpieron en el hospital para rescatar a un condenado a más de 20 años de prisión por delitos como homicidios e intento de homicidio, identificado como Gabriel Lencina que había sido trasladado de la cárcel de Piñero para su atención médica.

Sin embargo, tal objetivo fue frustrado en el interior del hospital debido a que el condenado estaba custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe y esposado. Según la reconstrucción del hecho en la huida uno de los delincuentes se topó en la puerta con el policía, Bermúdez y le disparó varias veces. Inmediatamente se dispuso un amplio operativo para dar con los autores del crimen, aún no localizados.

En tanto, los restos del subinspector Bermúdez fueron velados este miércoles por la tarde en medio de la conmoción de familiares, amigos y camaradas, y sepultados este jueves al mediodía en el cementerio El Salvador.