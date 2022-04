La esquina de Alvear y Rivadavia, en el barrio Pichincha, tiene una obra en construcción cuya medianera cedió hacia la vivienda lindera este lunes, y la obra debió ser clausurada. La propietaria es una mujer de 70 años que debió desalojar su casa, y aun no sabe la gravedad del asunto porque no pudo ingresar de nuevo.

Roselina es hija de Cristina, la damnificada, y además arquitecta de profesión. En diálogo con la prensa precisó que "colapsó el muro portante de la medianera, que abarca cuatro metros de largo por tres de altura". Según le fue informado desde la obra, tienen desde el lunes al mediodía una pared derrumbada, el piso lleno de hormigón y todos los hierros y estructuras adentro.

"Hice una consulta con un perito particular y me dijo que la vivienda no estaba habitable. En ese momento desalojamos, desde entonces no volvimos a ingresar y no sabemos cómo quedó su casa".

La mujer precisó que debió llevarse a su madre a resguardo, pero que espera al peritaje oficial: "Queremos que Obras Particulares municipal realice un peritaje para saber si se puede ingresar nuevamente. Ayer vinieron desde Control y nos dijeron que eso debía trabajarlo Obras Particulares y que iban a venir esta mañana".

Los problemas en la casa de Alvear al 100 Bis comenzaron hace meses, cuando en el terreno contiguo y en la esquina de la manzana comenzó la obra de construcción, y hubo algunos alertas por problemas que se fueron sucediendo y que fueron oportunamente denunciados por las propietarias en Obras Particulares.