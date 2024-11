La búsqueda de Sofía Delgado, en San Lorenzo, arrojó este lunes un indicio a partir del allanamiento a un domicilio de esa ciudad, en un total de 4 requisas en distintas propiedades de esa ciudad y de Puerto San Martín. En el procedimiento que ordenó el fiscal Carlos Ortigoza, agentes de la Policía de Investigaciones y Bomberos rastrillaron con perros una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen al 2700, y los perros de rastreo marcaron un armario que estaba en la parte superior de un baño del inmueble. En ese rincón, los agentes secuestraron unas sábanas y una campera con manchas de sangre que serán puestas a peritar. A la vez, el hombre que reside en esa vivienda quedó demorado, hasta que se esclarezca el origen de la sangre y la relación con el caso Delgado.

Mientras tanto, sigue vigente la recompensa de 5 millones de pesos que ofrece el Ministerio de Seguridad para quien aporte información sobre el paradero de esta joven que salió de su hogar en el barrio Díaz Vélez el 30 de octubre para volver enseguida pero jamás regresó. La línea gratuita para recibir datos sobre el caso es 0800 444 3583 y funciona las 24 horas.

El fiscal recibió este fin de semana los registros de cámaras de videovigilancia municipal de San Lorenzo, con el fin de analizar y rastrear los pasos de la joven, de 20 años de edad. El temor latente en la familia es que Sofía haya sido raptada por una organización de trata de personas.

En una nota concedida al portal sanlorencino Pregón, el novio de la joven, Lázaro, se quejó del operativo montado, dijo que “no la están buscando” y que “todo es puro humo”.

Amigos y familiares de la chica volvieron a manifestarse en el centro sanlorencino, por la aparición de Sofía. Florencia, una amiga citada por el medio sanlorencino, dijo: “Solamente sabemos que ella no se fue. Algo le pasó a Sofía. Ella no se va a ir por su cuenta todos los días, sin ropa, sin nada”. Agustín, hermano de la joven buscada, sigue sosteniendo que no percibió nada raro en ella ese día. “Yo estuve en la tarde con ella y no noté nada raro. Incluso el delivery que le llevó la comida, que ella pidió comida, es amigo nuestro. Me dijo que ella estaba lo más normal, como siempre, me dijo que la vio tranquila, yo la vi bien, no la vi depresiva, nada”.

Y Lázaro, el novio, contó que esa noche ella le pidió que le transfiriera algo de dinero para “comprar algo dulce”. “No le pude transferir en ese momento. Pero yo le respondí y ella no me respondió más. A las 11 y 10 le respondí yo. Y su celular se apagó a las 11 y 20, a los 20 minutos que salió de su casa”, reconstruyó.

“Si acá la policía no hace un seguimiento de cámara, no busca, nosotros vamos a seguir desesperados viviendo una pesadilla día a día, porque esto es cosa de que no podemos dormir, no podemos comer, no podemos hacer nada, ¿me entendés? Porque pensamos en ella, nada más”, relató el muchacho.

“Ya van dos semanas y el fiscal todavía no tiene nada concreto. No hay nada concreto del caso, nada. No tienen nada, es puro humo lo que tienen. Ya van dos semanas y con la cantidad de cámaras que hay, con la cantidad de información que también que tiene, no tienen nada, no puede ser”, concluyó en declaraciones al diario Pregón.