El Municipio anunció la habilitación de cinco aplicaciones para utilizar el servicio de taxis entre las que se encuentra Cabify, la empresa de capitales españoles que intenta instalarse en la ciudad desde hace tiempo. Además sumaron la posibilidad de utilizar el “viaje compartido” y habrá tarifas variables en días y horarios específicos. También funcionará para los remises.

El intendente Pablo Javkin explicó que cada unidad de taxis y remises debe contar con, al menos, una app habilitada, por lo que la contratación del servicio de radio taxis deja de ser obligatoria. Asimismo, se incorporan nuevas herramientas al sistema: tarifa variable (en días y horarios específicos), viajes compartidos (la tarifa es dividida entre quienes viajan) y nuevas formas de pago (billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito).

En tanto, detalló que son cinco las apps que se han inscripto en el sistema de taxis (MoviTaxi, Cabify, Viaja Rosario, Zubo y She Taxi) y tres para remises (Cabify, Viaja Remis y Pedí tu remis). Cada una de ellas cumplimentó con toda la documentación exigida por la normativa. Sin embargo, MoviTaxi, quien ya superó la instancia técnica y de programación, es la única que se encuentra operando en el nuevo sistema.

“El resto pidió una prórroga porque plantearon algunas necesidades. Quedará el registro abierto para las apps que quieran adecuarse a la nueva normativa”, agregó el intendente.

Nuevas herramientas

Los “viajes compartidos” son solicitados solamente desde la aplicación antes de iniciar el viaje y no se podrán sumar más usuarios de lo acordado una vez confirmado. No es necesario que coincidan ni origen, ni destino para utilizar el beneficio.

Tras elegir esta opción en la app, el sistema busca coincidencias y muestra un valor estimativo. Encontrado el resultado, se puede conocer el recorrido del viaje y evitar la espera. Al finalizar se abona un proporcional del costo total del viaje.

Sobre la implementación de tarifas variables en días y horarios específicos de acuerdo a la oferta y demanda, detallaron que éstas no serán mayores ni menores a un 20% en relación al cuadro tarifario vigente y sólo aplicará para viajes contratados a través de plataformas digitales.

Asimismo, esta variación en la tarifa será conocida antes de subir a la unidad. Quienes tomen el servicio en la vía pública, continuarán abonando la tarifa estipulada por el odómetro.

Qué pasa con Uber

Con respecto a Uber -aunque sin mencionar a la app de manera explícita- Javkin subrayó que “no es verdad que las apps que son conocidas en otros lugares no pueden adaptarse a nuestro sistema de taxis. Otras ciudades están optando por un mecanismo al revés, plantean legalización de apps para después cumplimentar con el sistema. Nosotros queremos todo lo contrario. El que no quiere inscribir su app es porque no quiere participar de un sistema legal y seguro”.