Desde el jueves está abierta la inscripción al Boleto Educativo 2025 en la provincia, al que se puede acceder ingresando a www.santafe.gov.ar/boletoeducativo o a través de la APP Boleto Educativo en el teléfono celular. El trámite es online y se puede gestionar sin inconvenientes; no obstante, si existen dudas, existe un mail de consultas y, para quienes requieran atención presencial, se podrá acceder a un turnero para elegir día y horario de atención, de manera rápida y efectiva.

Al respecto, la subsecretaria de Transporte provincial, Mónica Alvarado expresó que “el año pasado, en el primer mes, llegamos a los 100 mil usuarios del BE; y hoy, a solo 24 horas de que comience la inscripción, ya hay 80 mil personas anotadas”, subrayó.

Más adelante, la funcionaria explicó que “el BE rige para los beneficiarios y beneficiarias, tengan o no Tarjeta SUBE, ya que hay líneas de transporte que no tienen este sistema nacional”, y aclaró que “aunque hayan sido beneficiarios del BE 2024, deben volver a inscribirse para verificar nuevamente la relación entre él o la solicitante y el establecimiento educativo al que pertenecen”.

Asimismo, indicó que el BE estará vigente a partir del lunes 3 de febrero, es decir, que los y las solicitantes pueden continuar inscribiéndose. Si son usuarios de la SUBE esa tarjeta les sirve pero, una vez que tengan activo el beneficio del BE, tendrán que esperar que el sistema SUBE les confirme vía mail que ya está acreditad el monto para, posteriormente, pasar por un centro de atención o terminal automática de ese sistema nacional y verificar que ya esté acreditado el beneficio en sus tarjetas”, concluyó Alvarado.

A su turno, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena celebró que “el Boleto Educativo sea una política de Estado que prioriza y garantiza el derecho a la educación, que les permite a docentes, estudiantes y asistentes escolares que lleguen a cada uno de los establecimientos donde se producen y suceden los aprendizajes; sin esa posibilidad, nada de lo que hagamos dentro de las escuelas es posible”, sostuvo.

Y recordó que “el Gobernador Pullaro nos pide que prioricemos todos los aspectos relacionados con el sistema educativo, desde el Plan de Alfabetización que trabajamos a lo largo de 2024; la profundización de las políticas en el nivel secundario; el Programa 1000 Aulas; y el incentivo de la Asistencia Perfecta para los docentes”, mencionó entre otras políticas públicas la funcionaria.

Del acto participaron también el senador provincial, Julio Garibaldi; el diputado provincial, José Corral; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe, Adriana Molina; y el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, entre otras autoridades.