La esquina de Sarmiento y Rioja, donde funciona la sede de Ansés Rosario, se pobló este miércoles de trabajadores estatales, y también de otros gremios, como expresión del malestar y la angustia que causó el despido de unos 11.000 empleados del organismo previsional en el país.

El mal tiempo no impidió que se armara una concurrida manifestación de protesta que ATE convocó en todas las ciudades donde opera una delegación de Ansés. Impactaba la imagen de globos negros en las ventanas del edificio y carteles que reflejaban la ausencia de los trabajadores cesanteados: “Falta Carlos”, “Falta María Eugenia”, eran algunos mensajes expuestos sobre la fachada del inmueble.

“El paro se da en los tres niveles del Estado. En el caso de quienes dependen de la administración pública nacional, es total y por 24 horas. Provinciales y municipales paran los cuerpos de delegados y juntas internas de la Seccional”, explicaron desde el sindicato.

Dos casos en Rosario que expusieron su situación al aire de Sí 98.9. “Hace 9 años que trabajo en Ansés, y en 2021 rendí concurso y desde entonces quedó en categoría de planta permanente. Pero me llegó el telegrama de despido con fecha 21 de marzo. Igual me presenté a trabajar el 22 sin problemas, y ya el otro lunes no pude ingresar al sistema”, dijo Juan Manuel Puccio, uno de los trabajadores afectados por la medida en al UDAI Rosario.

El caso de Andrea Gómez difiere un poco. Ella no recibió telegrama de cesantía, por lo que venía concurriendo a trabajar de manera normal. Así fue que de un día para el otro ya no pudo ingresar al sistema interno del organismo. “Me dieron de baja, tampoco tengo acceso con la huella de ingreso. Igual yo me sigo presentando en mi lugar de trabajo de 7.30 a 15.30, porque no me considero despedida. Exijo una solución”, señaló.

Testimonios como estos se reiteran en muchos casos. Así ocurrió también con quienes trabajaban en las oficinas de Puerto San Martín, Funes, Vera y Villa Ocampo, por citar solo los casos santafesinos.

“No solo que de un día para el otro nos dejan sin trabajo –reflexionó Puccio–, nosotros venimos cada día para darle respuesta a la sociedad, al sector más vulnerable, y es aquí donde se despide gente. Detrás de esto subyace el intento de desmantelar el Anses y sus políticas públicas. A todos los trabajadores nos dicen que ni siquiera vamos a tener la indemnización que nos corresponde”, agregó.