El presidente Alberto Fernández habló esta semana sobre la dieta que sigue para bajar de peso. En una entrevista radial, el mandatario dijo que desde hace un mes se armó su propio régimen, al que denominó como "la dieta de Alberto", la cual se basa en "no comer" y evitar las harinas y los dulces. "Estoy contento porque he bajado muchos kilos. La dieta de Alberto funciona", comentó al respecto.

La licenciada en Nutrición Natalia Retamar puso algunos reparos sobre el tratamiento que lleva adelante el presidente. La profesional dijo que le llamó poderosamente la atención que sea el mandatario por sus propios medios quien decida hacer un plan alimentario, situación por la cual indicó que es bueno aclarar "algunas cosas". “No está mal que haga una dieta, pero es necesario ver de qué manera se comunica eso porque es el presidente y puede tomarse su palabra como cierta, pero no deja de ser su propia experiencia”, explicó al aire de Sí 98.9 en el programa Muy rico todo.

Consultado sobre su rutina diaria y lo que come, el presidente Alberto Fernández confesó que "hace más o menos un mes me puse un chip en la cabeza que dice 'bajá de peso' y me puse a hacer una dieta que inventé yo: la dieta de Alberto. Y me va bastante bien". Y admitió que lo tientan los dulces

En ese sentido, Retamar señaló que la situación de estrés en la que vive Alberto Fernández no es solo suya. Muchas personas tienen actividades recargadas y exigentes, donde muchas veces la comida se convierte en una forma de clamar las ansiedades, sobre todo las cosas dulces. “Los dulces y las harinas son un ansiolítico por excelencia, el tema es que ese tipo de consumo nos lleva a hacer una ingesta nueva al cabo de poco tiempo”, agregó.

Y advirtió que “no sería conveniente eliminar alimentos que pueden ser nutritivos. Decir que se eliminan los hidratos de carbono puede llevar a una mala interpretación”. También dijo que “hay formas y formas de consumir harinas. Lo ideal es regularlas". Y sumó: “Si uno hace una dieta equilibrada con legumbres y semillas no debería haber problemas”.

“Para hacer una intervención dietoterápica es necesaria la intervención de un profesional que nos oriente, porque muchas veces hacemos este tipo de negociaciones o cambios que después a largo plazo son muy difíciles de sostener. El presidente habla claro y dice que hace su propia dieta, esta cuestión de dietar, oprimirse, como si dejar de consumir determinados alimentos puede ser algo sostenido en el tiempo”, expuso. “Lo ideal es una dieta balanceada y no maldecir a determinados alimentos. Como el pan, que según con qué se lo combine puede ser un excelente alimento”, abundó.

Audio de la nota completa.