A minutos de anunciar un nuevo plan de lucha por falta de respuesta y discontinuidad en el diálogo con la Provincia, los médicos fueron convocados a una nueva reunión paritaria para el próximo miércoles en un clima cada vez más caliente. La última oferta salarial a los profesionales nucleados en AMRA y SiPrUS había sido del 9,95 % a concretarse en tres tramos.

“Íbamos a anunciar medidas de fuerza para esta semana y la próxima a raíz de que no habíamos sido convocados a paritarias y no se habían efectuado los aumentos que sí recibieron el resto de los trabajadores del sector, hayan o no aceptado la paritaria. Si no aceptamos se impone el aumento o se sigue con el diálogo. Nos tendrían que haber convocado una semana antes”, dijo en Sí 98.9 Pablo Crispo, de AMRA.

Y sumó: “Estamos muy preocupados por la forma en que se desenvuelve el gobierno en algunos aspectos, parece que estuviera llevando una guerra contra los trabajadores. Ningún trabajador tiene la obligación de llenar una declaración jurada de esas características y ahora esto de no citarnos ni responder a nuestro pedido para que se convoque a la continuidad de la paritaria”.

“Tampoco tuvieron el coraje para salir públicamente a decir ‘no se les va a pagar el aumento porque se rechazó así que volvemos a hablar en octubre’. Eso no pasó, simplemente hubo un silencio de radio y una actitud dilatoria. Uno no quiere ser mal pensado pero parece que lo que se pretendía es que el resto cobre y que los trabajadores se enojen con los sindicatos, cosa que no va a pasar. Es una pésima lectura”, siguió el sindicalista.

Así las cosas, los representantes de los médicos y el gobierno provincial se volverán a ver las caras el miércoles. “Ojalá la convocatoria hubiera llegado la semana pasada. Da la impresión de que algunos en el gobierno que piensan que con amenazas y ninguneo iban a lograr que no hagamos nada. Esperamos poder discutir cuestiones particulares y que se sienten con otra perspectiva”, cerró Crispo.