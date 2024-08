Transportistas de personas con discapacidad le dieron un ultimátum a la Obra social Iapos para que mejore el pago del arancel y advirtieron que de lo contrario, cortarán las prestaciones a fines de agosto. Si esto sucede, quedarán sin servicio unos tres mil pacientes con discapacidad en la zona de Rosario.

Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), detallaron que el reclamo tiene que ver con el arancel que les paga la obra social por kilómetro recorrido. Actualmente están recibiendo $470, cuando aseguran el monto debería ser de $1.000. El último reajuste arancelario fue en el mes de enero pasado.

Hay unos 200 trabajadores transportistas que forman parte del reclamo. De hecho Pablo Bolego, Presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes) indicó: “El éxodo de trabajadores no frena, la actividad no solo que no es rentable sino que ya no se pueden soportar los aumentos de los insumos”.

Por lo pronto, Atraes presentó un petitorio al Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (IAPOS), reclamando medidas urgentes que garanticen los servicios de atención y traslados a las personas con discapacidad beneficiarias de dicha Obra Social.

En el mismo documento, el titular de la Asociación de trabajadores del sector de discapacidad plantea una serie de puntos que deben ser abordados “con urgencia”, a los fines de evitar la suspensión de los servicios que se aproxima de manera inminente.

“El brutal aumento de los combustibles en los últimos tiempos, la demora en aprobaciones prestacionales, los recortes en materia de modulación prestacional, etc. son algunos de los puntos más problemáticos que hoy atraviesan los prestadores transportistas”, indicó un párrafo del documento.

Al respecto, la entidad de transportistas alertó que la situación “afecta directamente en el servicio que se torna deficiente para los beneficiarios de Iapos”

En ese sentido, Bolego especificó que se pide una mesa de trabajo eficiente, que “no se reduzca a la sola escucha pasiva de nuestra problemática sino al trabajo en la efectiva implementación de medidas que traigan soluciones frente a la diversidad de dificultades que planteamos”.

“En los primeros meses de esta gestión en el gobierno provincial y en el instituto, hemos podido mantener algunos encuentros de trabajo, pero que hasta ahora, no se han podido traducir en soluciones concretas.” se quejó el transportista

“Hemos presentado propuestas, modificaciones que requieren de cierto coraje y que buscan garantizar las prestaciones con los mismos recursos pero optimizándolos y haciendo estos servicios más eficientes. Sin embargo no hay avances por parte de IAPOS.”, agregó Bolego dejando en off side a la entidad provincial que parece desoír los reclamos.

En dicha sintonía el presidente de Atraes puso en relieve otra realidad, y es el reclamo que surge del sindicato de chóferes exigiendo a ATRAES y transportistas titulares, inmediatos reajustes paritarios. “Mientras el Iapos no se sienta con nosotros a trabajar las posibles soluciones en materia arancelaria y desestiman los indiscutidos estudios de costos de los servicios. Los choferes nos exigen y reclaman una justa paritaria y recomposición de sus salarios, lo cual complejiza esta situación y pone entre la espada y la pared a los titulares transportistas”sostuvieron.

Consecuentemente, Bolego fue muy tajante al señalar que, “los entes financiadores, como es el caso del Iapos, evidentemente se desentienden de la sustentabilidad del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.”, aunque abrió un camino de esperanzas y deslizó: “Esperaramos unos días más algún tipo de acercamiento, siempre en la búsqueda de soluciones y evitando males mayores”.