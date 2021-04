Organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Rosario, junto a docentes, trabajadores y vecinos en lucha, convocan a movilizarse este 24 de marzo a 45 años del Golpe de Estado, como parte de la convocatoria que realiza el espacio del mismo nombre en Capital Federal, con participación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y un muy importante número de organizaciones. Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, así como Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también convocan a ocupar las plazas en esa fecha.

En Rosario, la cita será a las 17hs en la Plaza San Martin –Santa Fe y Moreno- y la marcha se movilizará hacia el Monumento a la Bandera, respetando estrictas medidas de distanciamiento social, uso de barbijos e higiene. Las consignas que convocan son contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy, contra el ajuste de los gobiernos, fuera el FMI, por el triunfo de todas las luchas por tierra, trabajo y salario.

Para convocar a esta movilización, referentes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, familiares de ex presos políticos, delegados de Siprus, consejeros del Instituto Olga Cossetini, la Secretaría de Género del centro de la Facultad de Humanidades y Artes, consejeros directivos de la UNR, referentes de la toma de Magaldi y Benteveo, docentes en lucha junto a muchos referentes más, expresaron la exigencia a que los centros de estudiantes y los sindicatos se movilicen este 24 de marzo. Exigiendo juicios a los genocidas, repudiando la complicidad empresarial y eclesiástica en la dictadura, y denunciando la impunidad y la represión de ayer y de hoy, así como el ajuste que aplican los gobiernos. Porque la herencia de la dictadura vive en la deuda externa que nos quedó desde la dictadura, que Macri agrandó y el gobierno actual propone pagar.

Se movilizan también para denunciar el aval de los gobiernos y la Justicia a las policías que siguen reprimiendo, como sucedió con la Bonaerense de Berni con los trabajadores y el pueblo de Arrebeef, y antes con las mujeres y las familias que pedían un pedazo de tierra en Guernica, o como vemos con los altos índices de gatillo fácil en Santa Fe. Son las mismas fuerzas policiales que encubren femicidas. Con la crisis de la pandemia, millones han caido en la pobreza, trabajadores y familias quedaron en la calle producto de los despidos, son los que salieron a pelear contra las políticas de las patronales que los tratan como esclavos, como es el caso de los obreros del frigorífico Arrebeef. Lo mismo los jóvenes precarizados de la empresa Hey Latam, en lucha en defensa de los puestos de trabajo, los y las trabajadoras de la YPF, o los obreros de Buyatti, quienes fueron desalojados por la policía del gobierno provincial. Las docentes en lucha por salario y condiciones seguras también marcan el camino.

No da lo mismo marchar o no, porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia llamamos a movilizarnos por los 30 mil, por el Juicio y Castigo a todos los genocidas, civiles y militares. Por la apertura de los archivos de la dictadura. Y para que triunfen hoy las luchas por salario, vivienda, trabajo, salud y educación.

Invitamos a sumarse a todos aquellos que se oponen a la impunidad de ayer y de hoy, y que apoyan los reclamos de las trabajadoras y los trabajadores, las mujeres y la juventud que luchan. Los sindicatos y centros de estudiantes deben convocar a movilizar con las banderas en alto. El 24 de marzo no es un día para quedarnos en nuestras casas.